Aktion zum Erdüberlastungstag

Von: mk

Bozen – Die Katholische Frauenbewegung (kfb) hat am Dienstag am Eingang der Dompassage in der Südtiroler Straße 28 in Bozen auf den Erdüberlastungstag aufmerksam gemacht. Es gab Informationen zum Aktionstag und Ideen, wie jede und jeder einzelne den Erdüberlastungstag nach hinten schieben kann.

Trotz Regenwetters war am Dienstag, 6. Mai 2025 viel Bewegung in der Südtiroler Straße in Bozen, und mitten drin war die Katholische Frauenbewegung, die auf den Erdüberlastungstag aufmerksam gemacht hat: Denn in Italien sind mit dem 6. Mai bereits die zur Verfügung stehenden Ressourcen für das heurige Jahr aufgebraucht.

Es gab Tipps, wie mit recyceltem Papier Neues entstehen kann, und Passantinnen und Passanten konnten gleich selbst mitmachen und kleine Schachteln falten. Ein weiterer konkreter Vorschlag waren selbstgemachte Abschminkpads und gehäkelte Putzlappen.

Die Katholische Frauenbewegung bemüht sich bereits seit Jahren, Aktionen und Veranstaltungen nachhaltig zu gestalten. So werden z.B. so wenig wie möglich Faltblätter und Dokumente gedruckt. Aus übrig gebliebenen Druckmaterialien entsteht Neues: aus übriggebliebenen kfb-Kalendern werden Papiertaschen und Zeitboxen gestaltet. Die kfb-Kugelschreiber, welche im Büro erhältlich sind, sind aus nachhaltigem Material und die kfb- Taschen sind waschbare Stofftaschen.

Im Rahmen der Aktion #MoveTheDate# der OEW haben Frauen der Katholischen Frauenbewegung beim Flashmob auf dem Rathausplatz in Bozen mitgemacht.