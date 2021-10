Allerheiligen mit Bischof Muser am Friedhof

Latzfons/Bozen – Am kommenden Montag, 1. November 2021, wird Bischof Ivo Muser um 8.30 Uhr das Hochfest Allerheiligen in Latzfons feiern. Am Nachmittag steht der Bischof um 14.30 Uhr der Wortgottesfeier und der Gräbersegnung am Friedhof von Bozen vor.

Am 1. November feiert die katholische Kirche das Hochfest Allerheiligen. Dieser Festtag lenkt die Aufmerksamkeit auf alle Menschen, die das Ziel ihres Lebens bereits erreicht haben; das Fest erinnert aber auch an die eigene Berufung zur Heiligkeit. „Heilige“ sind nicht nur jene Menschen, die von der Kirche heiliggesprochen wurden, sondern all jene, die dem Vorbild Christi in besonderer Weise gefolgt sind. Der Gang auf den Friedhof kann als ein Stück Glaubensweg verstanden werden.

Am Nachmittag des Allerheiligentages, um 14.30 Uhr, ist die Wort-Gottes-Feier mit Gräbersegnung wieder am Friedhof von Bozen/Oberau vorgesehen; 2020 konnte die Feier und das Gedenken ja aufgrund des Corona-Lockdowns nicht am Friedhof, sondern musste im Bozner Dom abgehalten werden.