Alles Hecke in Villanders

Villanders – Vielen Südtirolerinnen und Südtirolern sind die beliebten Baumfeste, die von zahlreichen Grundschulen im ganzen Land zusammen mit den Förstern durchgeführt werden, ein Begriff und eine schöne Erinnerung an die eigenen Kindertage. In Villanders wurde aus dem Baumfest heuer kurzerhand ein „Heckenfest“ gemacht. Auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde Südtirol (AVK) in Zusammenarbeit mit der Umweltgruppe Eisacktal hyla und deren Arbeitsgruppe AuRaum wurde im Jahr 2023 ein landesweites „Heckenprojekt“ lanciert, welches darauf abzielt, die mittlerweile selten gewordenen, aber ökologisch und landschaftlich ungemein wertvollen Hecken und Flurgehölze, wiederherzustellen.

Rund 50 Schülerinnen und Schüler der Grundschule folgten der Einladung und kamen Ende April auf eine Wiese oberhalb von Villanders, um zusammen mit den Förstern mehr als 200 heimische Sträucher zu einer neuen Hecke einzupflanzen. Die von Mitgliedern der Umweltgruppe hyla ausgesuchten Pflanzen wurden vom Forstgarten kostenlos zur Verfügung gestellt und wachsen nun, dank der vielen hilfsbereiten und geschickten Hände der Kinder, zu einem neuen, wertvollen Lebensraum für Neuntöter, Haselmaus, Gartenkreuzspinne und viele andere seltene Tierarten.

Dank der freundlichen Unterstützung durch die örtliche Raiffeisenkasse konnte die Aktion mit einem naturpädagogischen Rahmenprogramm zum Thema Vögel und Kleinsäuger von der Umweltwerkstatt des Bildungshauses Kloster Neustift begleitet werden. Gemäß dem Motto „nur was man kennt, kann man schützen“ erfuhren und erlebten die Schülerinnen und Schüler spielerisch Spannendes und Wissenswertes über die Ökologie der vielen Heckenbewohner, insbesondere der verborgenen Welt der Kleinsäuger und der bunten Welt der Vögel. Die Schüler und Schülerinnen verstanden, dass sich Natur und Mensch nicht gegenseitig ausschließen, sondern dass ein Miteinander möglich und erstrebenswert ist. Dabei ist aber ein funktionierendes und intaktes ökologisches, oder „grünes“ Netzwerk notwendig. Die neue Hecke in Villanders leistet dazu nun ihren kleinen Beitrag und die Kinder können mit Recht stolz auf ihr Werk sein. Ein Projekt, das in Südtirol und darüber hinaus gerne Schule machen darf!