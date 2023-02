Am 10. Februar: Tagung zur Jugendpastoral

Brixen – Am kommenden Freitagnachmittag, den 10. Februar, findet in der Brixner Cusanus-Akademie die diesjährige Februartagung statt. Heuer geht es um die Jugendpastoral und es bringen dazu Fabian Jochum, der Jugendseeseelsorger der Diözese Feldkirch, Mitarbeiter der Jugendkirche Meran und die Jugendgruppe „Amici del Sermig“ aus Mori ihre Erfahrungen ein.

Was bedeutet für uns Jugendpastoral? Was ist in diesem Bereich wichtig? Die Februartagung 2023 bietet am kommenden Freitag, 10. Februar, mit Beginn um 15.00 Uhr die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen, Praxisbeispiele mitzubringen und zu entdecken, den Erfahrungen der Gäste zuzuhören und mit kreativen Ideen wieder nach Hause zu gehen.

Zu Gast in der Cusanus-Akademie sind Fabian Jochum, Jugendseelsorger der Diözese Feldkirch/Vorarlberg, die Jugendgruppe „Amici del Sermig“ aus Mori sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendkirche Meran. Unter dem Motto „lebendige Jugendpastoral“ werden sie innovative Projekte vorstellen.

Die Redebeiträge werden simultan Deutsch-Italienisch und Italienisch-Deutsch übersetzt.

Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen. Anmeldung und weitere Informationen auf: https://www.cusanus.bz.it/de/bildungsprogramm/februartagung-f%C3%BCr-eine-lebendige-jugendpastoral/30-13758.html