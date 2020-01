Am 24. Jänner: Medienempfang von Bischof Ivo Muser

Bozen/Brixen – Der 24. Jänner ist der Gedenktag des Journalistenpatrons Franz von Sales. Traditionell lädt Bischof Ivo Muser an diesem Tag alle Medienschaffenden des Landes in das Bozner Pastoralzentrum zu einer Wort-Gottes-Feier und einer Gesprächsrunde. So auch heuer wieder: Der Medienempfang von Bischof Muser findet am Freitag, den 24. Jänner 2020 statt und beginnt um 10.00 Uhr.

Der Medienempfang 2020 von Bischof Muser steht ganz im Zeichen des Welttages der sozialen Kommunikationsmittel, den Papst Franziskus unter das Motto „Damit du deinem Sohn und deinem Enkel erzählen kannst. Das Leben schreibt Geschichte“ gestellt hat. Franziskus geht es dabei darum, Kommunikation und Journalismus mit Erinnerung und Geschichte zu verknüpfen, weil auf diese Weise Identität entstehe.Bischof Muser hat den Gedanken von Papst Franziskus aufgegriffen und weil besonders auch die Südtiroler Gesellschaft eine von der Geschichte geprägte Identität kennzeichnet,

diskutiert er beim Medienempfang im Anschluss an die Wort-Gottes-Feier mit den Chefredakteuren der beiden ältesten Tageszeitungen des Landes, „Dolomiten“ und „Alto Adige“.

Die Gesprächsrunde von Bischof Muser mit den Chefredakteuren Toni Ebner (Dolomiten) und Alberto Faustini (Alto Adige) wird von ANSA-Chefredakteur Stefan Wallisch moderiert.

Alle Journalisten und Medienvertreter sind zum Medienempfang herzlich eingeladen.