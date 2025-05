Am Sonntag, 4. Mai 2025: Kassiansprozession in Brixen

Von: luk

Brixen – Am kommenden Sonntag, 4. Mai 2025, dem dritten Sonntag der Osterzeit, findet in Brixen die traditionelle Kassiansprozession statt. Seit fast 300 Jahren werden an diesem Tag die Reliquien der Diözesanheiligen durch die Straßen der Stadt getragen – als Ausdruck einer lebendigen Glaubenstradition. „Heute liegt es an uns, ob diese Glaubensgeschichte weitergeschrieben oder unterbrochen wird“, betont Bischof Ivo Muser.

Der Kassiansonntag erinnert an die Übertragung einer Kassian-Reliquie aus Imola nach Brixen im Jahr 1704 durch Fürstbischof Kaspar Ignaz von Künigl. In Erinnerung daran und als Dank für den glücklichen Ausgang des Krieges von 1703, dem so genannten „Bayrischen Rummel“, wird seit 1734 am dritten Ostersonntag, d.h. zwei Wochen nach Ostern, in Brixen das Kassianifest bzw. der Kassiansonntag gefeiert.

Festgottesdienst mit Bischof Muser im Dom – Live im Radio auf RGW

Der Festtag beginnt um 9 Uhr mit dem Gottesdienst im Brixner Dom, dem Bischof Ivo Muser vorsteht. Die musikalische Gestaltung übernehmen Kirchenchöre und Bläser des Dekanats Brixen. Der Gottesdienst wird von den diözesanen Radiosendern Radio Grüne Welle und Radio Sacra Famiglia live übertragen. Im Anschluss – gegen 10.15 Uhr – an den Gottesdienst beginnt die feierliche Prozession durch die Altstadt.

Prozessionsweg

Der Prozessionsweg führt vom Dom über Domplatz, Brunogasse, Runggadgasse, Goethestraße, Kassianstraße, Regensburger Allee, Kleiner und Großer Graben, Weißen­turmgasse und Pfarrplatz zurück zum Domplatz.

Mitgetragen werden die Reliquienbüsten des heiligen Kassian, des heiligen Ingenuin, des heiligen Albuin, des seligen Hartmann sowie – seit 1992 – auch jene des zweiten Diözesanpatrons Vigilius. Ergänzt wird die Prozession durch die Reliquien dreier bedeutender Frauengestalten der Heiligenverehrung: Agnes, Ottilia und Christina.

Hochfest der Diözesanpatrone am 13. August

Das Hochfest der Diözesanpatrone Kassian und Vigilius wird seit 2023 am 13. August gefeiert – dem Tag, an dem 1704 erstmals die Kassiansprozession in Brixen stattfand.