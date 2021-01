Amtsdirektion ausgeschrieben

Bozen – Über ein Auswahlverfahren soll die Leitung des Amtes für Aufnahme am italienischen Schulamt vergeben werden. Um Teilnahme kann man sich bis 19. Februar bewerben.

Die Direktion des Amtes für Aufnahme des Lehrpersonals der Abteilung Italienisches Schulamt soll über ein Auswahlverfahren besetzt werden. Das Verfahren wurde am gestrigen Mittwoch (20. Jänner) im Teil IV des Amtsblatts der Region Trentino-Südtirol Nr. 3 veröffentlicht.

Um Teilnahme am Auswahlverfahren kann bis spätestens 24.00 Uhr des 19. Februar 2021 in elektronischer Form angesucht werden. Die Teilnahmegesuche sind an das Organisationsamt zu richten (organisation@provinz.bz.it oder organisation.organizzazione@pec.prov.bz.it) .

Informationen:

Im Portal “Personal” auf der Internetseite des Landes Südtirol und im Amtsblatt der Region.