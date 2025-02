“Armenhaus” wird unter Denkmalschutz gestellt

Von: luk

Jenesien – Auf Antrag von Landesrat Philipp Achammer hat die Landesregierung in ihrer Sitzung am 18. Februar der Unterschutzstellung des sogenannten “Armenhauses” in Jenesien zugestimmt.

Der entsprechende Antrag dafür war von der Gemeinde Jenesien, der Eigentümerin des Gebäudes, gekommen und vom Landesdenkmalamt als angebracht und notwendig erachtet worden. Das derzeit leerstehende Gebäude soll weiterhin als öffentlicher Raum genutzt werden, derzeit wird über ein PNRR-finanziertes Projekt eine Mensa und ein Ratssaal im Dachgeschoss entstehen. “Das Armenhaus in Jenesien ist ein gutes Beispiel dafür, wie alter Bestand mit neuem Leben gefüllt werden kann. Dass dabei die historisch wertvollen Elemente beibehalten, gepflegt und damit für die nachfolgenden Generationen gesichert werden, ist umso wertvoller”, hebt Landesrat Achammer hervor.

Das Armenhaus befindet sich in unmittelbarer Nähe zum historischen Rathaus, zum Seniorenwohnheim und zur Kirche. Teile des Gebäudes, genauer gesagt der südliche Kernbau, wurden im ausgehenden Barock zwischen 1790 und 1810 errichtet, der nördliche Erweitungsbau im späten Klassizismus, gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Die Fassaden sind mit einfachen historischen Fenstern ausgestattet, mehrere Holztramdecken und einige Türen sind noch ursprünglich erhalten. “Das Armenhaus ist ein prägendes Gebäude für den Ortskern von Jenesien. Hervorzuheben ist dabei, dass die bauzeitliche Gliederung nahezu vollständig erhalten ist und das Gebäude damit über bedeutende architektonische Merkmale verfügt und in seinem historischen Kontext unverzichtbar ist”, betont Landeskonservatorin Karin Dalla Torre.