Auch im Sommer 2024 heißt es “Liesmich”

Bozen – Die landesweite Sommerleseaktion “Liesmich Leggimi” wird 2024 fortgesetzt. Im vergangenen Sommer erfuhr die Initiative der deutschen und italienischen Landeskulturabteilung mit fast drei Mal so vielen Teilnehmenden wie im Jahr zuvor einen sehr großen Zuspruch: Fast 3000 Südtirolerinnen und Südtiroler haben sich 2023 auf der Homepage von “Liesmich Leggimi” registriert. Die tatsächliche Leserschaft war jedoch weitaus größer, da die Bücher der Sommerleseaktion ständig ausgeliehen waren. Besonders unter den Erwachsenen, die erstmals auch mitmachen durften, hat das Angebot großen Anklang gefunden.

Landesrat Philipp Achammer zeigt sich erfreut über den Erfolg der Neuausrichtung der Sommerleseaktion: Im Lichte der von der jüngsten Pisa-Studie belegten Rückläufigkeit der Lesekompetenz sei es von entscheidender Bedeutung, in die Förderung der Lesefreude und Lesemotivation zu intensivieren. “Lesen erweitert unseren Horizont, fördert Empathie und ist die Grundlage für lebenslanges Lernen”, sagt der Landesrat.

80 Bücher zum Lesen und kommentieren

Die Aktion “Liesmich Leggimi” besteht darin, mindestens ein Buch aus einer Auswahl von 80 Büchern – 40 in deutscher und 40 in italienischer Sprache- zu lesen, und dann auf der Website eine Quizfrage zu beantworten oder einen Kommentar dazu abzugeben. Teilnehmen können Jugendliche ab elf Jahren und Erwachsene.

“Im Gegensatz zum Vorjahr, als noch zwei getrennte Websites geführt wurden, konnte in diesem Jahr eine einzige gemeinsame Homepage gestaltet werden”, informiert die Projektverantwortliche im Amt für Bibliotheken und Lesen, Sigrid Klotz. Auf dieser Homepage können alle Leserinnen und Leser in ihrer Muttersprache die gelesenen Bücher kommentieren. Dies soll den Austausch unter der Leserschaft ohne Trennung nach Sprachgruppen unterstützen. “Somit können unter einem deutschen Buch italienische Kommentare stehen und umgekehrt”, sagt Klotz, die darauf verweist, dass “die Aktion bereits bisher durchaus dazu genutzt wurde, um Bücher in der jeweils anderen Landessprache zu lesen und auch zu kommentieren”.

Liesmich-Webseite ab 23. April online

Die Bücher werden in den Bibliotheken durch Schulbibliothekspersonal, Lehrpersonal und die Bibliothekarinnen und Bibliothekare vermittelt und präsentiert. Die Bücher der Aktion können in allen Bibliotheken Südtirols ausgeliehen werden. In den digitalen Bibliotheken “Biblio24” und “Biblioweb” stehen zusätzlich auch noch zum Teil die Hörbuch-Versionen zur Verfügung. Die Aktion wird auch vom Buchhandel unterstützt, die ausgewählten Bücher können in den Südtiroler Buchhandlungen käuflich erworben werden.

Die Homepage www.liesmich.bz.it oder www.leggimi.bz.it wird am 23. April, anlässlich des Tags des Buches, wieder online geschaltet. Die Aktion läuft bis zum 30. September 2024. Anschließend werden wiederum 200 Preise unter den Teilnehmenden verlost.