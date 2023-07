Bruneck – Die Mitglieder und Sympathisanten der Süd-Tiroler Freiheit Pustertal erlebten am Samstag, den 8. Juli 2023, bei idealen Bergwetterbedingungen eine wunderschöne Wanderung. Die Bezirkswanderung stand unter dem Motto “Auf den Spuren der Puschtra Buibm”. Das Ziel war das Versteck der “Puschtra Buibm” auf der sogenannten “Wechselebene” oberhalb von Gais. 15 Teilnehmer trafen sich beim Schloss Neuhaus und wanderten von dort aus eineinhalb Stunden steil bergauf.

An der kleinen Hochfläche in exponierter Lage angekommen, bot sich den Teilnehmern eine wunderbare Aussicht auf den Tauferer Talboden, den Brunecker Talkessel und die umliegenden Gebirgsketten. Nach einer ausgiebigen Rast erklärte Bernhard Zimmerhofer, der Bezirkssprecher der Süd-Tiroler Freiheit Pustertal, die interessante Geschichte der Wechselebene, von der aus die “Puschtra Buibm” ihre Aktionen in den 1960er Jahren starteten.

Anschließend kehrte die Gruppe gegen 14.00 Uhr über Lanebach zurück zum Ausgangspunkt. Der Weg führte dabei an extrem ausgesetzten Bauernhöfen und steilen Wiesenhängen vorbei. Beim Schloss Neuhaus wurde eine Marende eingenommen. Der Wirt und Besitzer des Schlosses führte die Gruppe durch die historischen Räumlichkeiten und erzählte deren Geschichte. An der Wanderung nahm auch Sven Knoll, Landtagsabgeordneter und Kandidat für das Amt des Landeshauptmanns der Süd-Tiroler Freiheit, teil.