Auf die Alm mit dem EuregioFamilyPass

Bozen – Nach der Schwimmbadaktion im Sommer steht nun bereits die nächste Aktion an, bei der Inhaberfamilien des EuregioFamilyPass Vorteile in Anspruch nehmen können. Mit der Almhüttenaktion “Zu guter Letzt” erhalten die Kinder ein kostenloses Dessert auf einer der teilnehmenden Hütten. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Familie im Besitz des EuregioFamilyPass ist und mindestens zwei Erwachsene derselben Familie ein Hauptgericht mit Getränk konsumieren. Die Aktion gilt an den Wochenenden vom 9. und 10. sowie vom 16. und 17. September 2023. An ihr beteiligen sich 21 Almhütten im ganzen Land.

“Nach einem heißen Sommer bietet sich der September wunderbar für Wanderungen mit der ganzen Familie an. Auch ich und meine Familie sind am Wochenende sehr gerne in unserer Bergwelt unterwegs. Die Almhüttenaktion des EuregioFamilyPass soll dazu beitragen, dass Familien gemeinsam Zeit in unserer schönen Natur verbringen”, betont Familienlandesrätin Waltraud Deeg.

Der EuregioFamilyPass Südtirol ist die Vorteilskarte für Familien mit minderjährigen Kindern in Südtirol, die seit Herbst 2017 auch im Bundesland Tirol und der Nachbarprovinz Trentino Anwendung findet. Über 700 Partnerbetriebe gewähren dabei Preisvorteile und Rabatte. In Südtirol fungiert die Karte zudem als Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel.

Informationen zum EuregioFamilyPass Südtirol und zur Almhüttenaktion gibt es online unter www.provinz.bz.it/familypass. Wer den EuregioFamilyPass noch nicht beantragt hat, kann dies jederzeit über das Portal suedtirolmobil.info machen.