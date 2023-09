Aufbruch und Melancholie in Meran

Meran – Das ist Musik von ergreifender Schönheit: In Tschaikowskys Violinkonzert werde „nicht mehr Violine gespielt, sondern Violine gezaust, gerissen, gebläut“, poltert der Kritiker Eduard Hanslick nach der Erstaufführung in Wien im Dezember 1881. Hinter dem fernab vom Kampfplatz Moskau entstandenen Werk liegen eine desaströse Ehe und ein seelischer Zusammenbruch. Im Sommer 1877 heiratet der Komponist seine junge Schülerin Antonina Miljukowa. Im darauffolgenden Herbst flieht er erst nach St. Petersburg und dann in den Kurort Clarens am Genfer See, wo er im Haus seiner Gönnerin Nadeschda von Meck unterkommt und dort sein einziges Violinkonzert schreibt, das Schwermut und Hoffnung großartig vereint.

Der Violinist Sergej Krylov spielt dieses legendäre Stück am 12. September im Kursaal und wird dabei vom Royal Philharmonic London unter der Leitung von Vasily Petrenko begleitet. Das Konzert des südtirol festival meran beginnt an diesem Abend mit Anatoly Lyadovs sinfonischer Dichtung „Baba Yaga“ nach einem Volksmärchen und endet mit der von Sergei Rachmaninoff 1906 und 1907 in Dresden, weit ab von der damaligen politischen Revolte im Zarenreich und den St. Petersburger Kritikern, komponierten 2. Sinfonie. Beginn: 20.30 Uhr.

12.09.23 | Kursaal | Meran | 20.30 Uhr

Royal London Philharmonic. Vasily Petrenko (Dirigent) . Sergej Krylov (Violine)

ANATOLY LYADOV

Baba Yaga op. 56 (1904)

PETER TCHAIKOVSKY

Konzert für Violine und Orchester in D-Dur op. 35

SERGEI RACHMANINOFF

Sinfonie Nr. 2 in e-Moll op. 27