Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > „Aufregend. Anders. Bunt.“
Wenn ein einziger Ton das Herz berührt, dann ist Festivalzeit in Toblach

„Aufregend. Anders. Bunt.“

Sonntag, 08. Februar 2026 | 20:04 Uhr
JPREROVSKY©EPOQUE QUARTET
janprerovsky.com/Epoque Quartet
Schriftgröße

Von: ka

Toblach – Das Festival „Dolomites 2026 – Glücksfälle” bezaubert vom 14. bis 28. März 2026 mit musikalischen Sternstunden im Gustav-Mahler-Saal. Es spannt einen weiten Bogen zwischen Klassik, Crossover, Literatur und Jazz und vereint internationale Größen mit herausragenden jungen Südtiroler Talenten.

FESTIVAL DOLOMITES – wenn Glück hörbar wird!

Wenn Musik auf glückliche Fügungen trifft, entstehen jene besonderen Momente, die lange nachklingen. Genau diesen magischen Augenblicken widmet sich das Festival Dolomites 2026, das vom 14. bis 28. März 2026 erstmals im Vorfrühling im Gustav-Mahler-Saal in Toblach stattfindet.

Unter dem Leitmotiv «Glücksfälle» rückt das Festival künstlerische Begegnungen ins Zentrum, die aus Inspiration, Talent und dem richtigen Moment entstehen. Nach vielen erfolgreichen Sommerausgaben wird das bewährte Format in eine neue Jahreszeit verlegt – und bereichert nun im Frühjahr das Kulturleben in Toblach, im Pustertal und weit darüber hinaus.

janprerovsky.com/Epoque Quartet

Musikalische Glücksfälle – vielfältig, lebendig, überraschend

Das Festivalprogramm spannt einen weiten Bogen zwischen Klassik, Crossover, Literatur und Jazz und vereint internationale Größen mit herausragenden jungen Talenten.

Den glanzvollen Auftakt gestaltet am 14. März (18 Uhr) das Epoque Quartet, eine der spannendsten Formationen im Bereich Crossover- und Weltmusik.

Am 15. März (18 Uhr) folgt der hochkarätige Orchester-Eröffnungsabend mit der Geigerin Veronika Eberle, dem Dirigenten Hossein Pishkar und dem Orchestra da Camera di Mantova mit Meisterwerken von Beethoven und Mendelssohn Bartholdy.

Ein besonderes Podium für die Stars von morgen bietet das Festival am 18. März (18 Uhr) mit ausgewählten Preisträger:innen des Wettbewerbs „Prima la musica 2026“ aus Süd-, Nord – und Osttirol.

Literatur trifft Musik am 21. März (18 Uhr): Auszüge aus Florian Illies’ Bestseller „Gleißend klingendes 1913“ verschmelzen mit einem Streichquartett von Alexander Zemlinsky zu einem beeindruckenden Panoptikum auf das Jahr 1913 – gestaltet von Christian Sutter und dem Windsbraut-Streichqurtett.

Jugendliche Frische und Energie bringt das Landesjugendorchester Südtirol am 22. März (18 Uhr) auf die Bühne. Gemeinsam mit dem Geiger Benjamin Schmid und unter der Leitung von Edwin Cáceres-Peñuela erklingen Werke von Verdi, Paganini, Sibelius sowie eine Uraufführung des Südtiroler Komponisten Mathias Schmidhammer.

©Andreas Marini/Helga PLankenteiner

Das Abschlusswochenende steht im Zeichen von „Jazz and more“:

Am 27. März (20 Uhr) eröffnet der stilprägende österreichische Gitarrist Wolfgang Muthspiel mit seinem Soloprogramm den Reigen.

Am 28. März (18 Uhr) treten sechs Frauenstimmen in Dialog mit Jazz, Kirchenmusik und Volksmusik; das ist die musikalische Handschrift von K.K_KLANG-KABINETT.

Den fulminanten Schlusspunkt setzt am selben Abend um 19 Uhr das Sweet Alps Orchestra mit „Voyage“, einem bezaubernden Programm zwischen Folklore und Jazz.

Louie Thain/Veronika Eberle

Künstlerische Leitung: Christoph Bösch (CH), Josef Feichter (I)

Festival Dolomites

www.festival-dolomites.it

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Kommentare
49
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Penisgate: Bizarre Doping-Vorwürfe bei Olympia
Kommentare
47
Penisgate: Bizarre Doping-Vorwürfe bei Olympia
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Kommentare
46
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Erste Südtiroler Olympia-Medaille
Kommentare
30
Erste Südtiroler Olympia-Medaille
Stock-Attacke mitten im Berufsverkehr
Kommentare
27
Stock-Attacke mitten im Berufsverkehr
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 