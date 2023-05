Tscherms -„Kunst kann man nicht lernen. Jedenfalls nicht alles darüber, das Wertvollste und Wichtigste daran ist nur realisierbar, wenn man seinen Kopf nicht zu ernst nimmt. Es gibt einige Dinge, die jenseits von Sprache und Intellekt liegen.“

In Gedenken an den 2018 verstorbenen Künstler Franz Stähler gestalten internationale, renommierte Kunstschaffende mit jungen aufstrebenden Künstlerinnen und Künstler aus Südtirol die Ausstellung “FREE FOR ART” in den sieben Gärten des Kränzelhofs in Tscherms.

Franz Stähler, der 1956 in Deutschland geborene Bildhauer, genoss bereits zu Lebzeiten vor allem im südeuropäischen Raum große Reputation. Seine Arbeiten waren etwa auf Ausstellungen in China, Paris, Basel, Bologna, Monaco, Cannes, Frankfurt und Turin zu sehen. Heute gehören seine Werke zum Bestandteil privater und öffentlicher Kollektionen in Europa, Asien und den USA.

Die Eröffnung der Ausstellung “FREE FOR ART”findet am 20. Mai statt. Bis zum 31. Oktober ist die Ausstellung täglich von 9.30 bis 19.00 Uhr dem Publikum zugänglich.

Künstler:

Franz Stähler +, Caterina Aicardi, Marie Amos, Beatrix Cameron, Siegmund Geiser, Anna Giorlomini, Patrizia Garavini, Paolo Marcolongo, Sandro Lorenzini, Hélèna Krajewicz, Rob Rowlands, June Stapleton, Paul Stapleton, Karl Manfred Rennertz, Mirta Morigi, Michele Kleijnen, Ana Cecilia Hillar, Oscar Dominguez, Anna Maria Matola, Simone Turra, Joseph Khuen, Lorenz Hofer, Clara Mayr, Lukas Mayr, Laura Pan, Elias Perkmann, Carl Pfeil, Fabrizio Senoner, Ariel Trettel.