Ausstellungsreihe zu Max Valier geht weiter

Von: Ivd

Bozen – Das Naturmuseum Südtirol und das Hermann Oberth-Raumfahrtmuseum eröffnen am Montag im Kulturzentrum Trevi – Trevilab in Bozen ihre Wanderausstellung „Max Valier – Erster Handlungsreisender der Raumfahrt“.

Im Rahmen der Max Valier-Weeks präsentieren das Naturmuseum und das Hermann Oberth-Raumfahrtmuseum in Feucht bei Nürnberg die Wanderausstellung „Max Valier – Erster Handlungsreisender der Raumfahrt“, die am Montag um 18.30 Uhr im Kulturzentrum Trevi – Trevilab in Bozen mit dem Landesrat für Museen Philipp Achammer eröffnet wird. Mit dabei sein wird auch Michael Zuber, Kurator der Ausstellung und Direktor des Hermann Oberth-Museums, der im Anschluss an die Eröffnung durch die Ausstellung führen und wichtigsten Exponate erläutern wird.

Die Ausstellung beleuchtet anhand von Originaldokumenten, historischen Fotografien, Modellen und Medieninstallationen das Leben und Wirken des Bozner Raumfahrtpioniers Max Valier (1895-1930). Als leidenschaftlicher Vermittler der Raumfahrtvisionen Hermann Oberths brachte Valier nicht nur revolutionäre Ideen zu Papier, sondern arbeitete auch an eigenen Raketentests – bis zu seinem tragischen Tod bei einem Experiment im Jahr 1930. Die Schau würdigt ihn als Grenzgänger zwischen Wissenschaft, Technik und Vision, der den Weg für spätere Entwicklungen der Raumfahrt ebnete.

Die Ausstellung ist bis 25. Mai bei freiem Eintritt im Kulturzentrum Trevi – Trevilab zu sehen und ist Teil der Veranstaltungsreihe Max Valier Weeks, die vom Movimento Universitario Italiano (MUI) gemeinsam mit dem Naturmuseum organisiert wird. Ab 29. Mai ist die Ausstellung im Planetarium Südtirol in Gummer zu sehen.