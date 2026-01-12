„Baum der Freundlichkeit“ im Postamt am Hadrianplatz

Von: mk

Bozen – In der Filiale der italienischen Post am Hadrianplatz gibt es seit heute einen „Baum der Freundlichkeit“ zu bestaunen. Es handelt sich dabei um eine Kunstinstallation, die im Rahmen von „Gentle Community“, einer Initiative der Stadt für einen respektvollen Umgangston und ein freundliches Miteinander, von Bewohnerinnen und Bewohnern der Unterkunft für Menschen mit Behinderung „Mendola“ geschaffen wurde.

Die Stadt Bozen hat das Projekt „Gentle Community“ am 13. November letzten Jahres ins Leben gerufen. An diesem Tag wird weltweit der „Nettigkeitstag“ begangen, der die Menschen daran erinnern soll, freundlich zueinander zu sein. Der „Baum der Freundlichkeit“, der seit heute in der Postfiliale am Hadrianplatz steht, symbolisiert für alle sichtbar den Stellenwert respektvoller und emphatischer Verhaltensweisen. Mit dem Projekt „Gentle Community“ will die Stadt zeigen, wie durch kleine Gesten, Aktivitäten auf Stadtebene und Sensibilisierungsmaßnahmen das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und ein freundliches Miteinander möglich wird.

Vereine, Unternehmen, Sportgruppen, Schulen und Einzelpersonen sind aufgerufen, der Stadt im Rahmen des Projekts ihre Erfahrungen und Aktionen zum Thema Respekt und Freundlichkeit mitzuteilen (4.2.0@gemeinde.bozen.it). Gleichzeitig will die Stadt über das Projekt „Gentle Community“ noch mehr Menschen „anstecken“ und von der Bedeutung eines netten und respektvollen Umgangs miteinander überzeugt.

Der Freundlichkeitsbaum im Postamt, einem Ort, der fest zu unserem Alltag gehört, will uns darauf aufmerksam machen, dass ein zuvorkommender Umgang mit unseren Mitmenschen überall in unserem täglichen Leben möglich und nötig ist.

„Freundlich und zuvorkommend zu sein, ist nichts Abstraktes, sondern eine konkrete Entscheidung für mehr Zusammenhalt und Achtsamkeit in unserer Gesellschaft,“ erklärte Bozens Sozialstadträtin Patrizia Brillo. „Mit dem Projekt der „Gentle Community“ möchten wir die vielen uns bereits bestens bekannten Positivbeispiele würdigen und neue Gelegenheiten schaffen, um einander zu helfen und den Gemeinschaftssinn zu stärken. Der „Baum der Freundlichkeit“ erinnert uns daran, dass uns freundliche Gesten Halt geben, so wie die Wurzeln dem Baum.“

Die Stadt lädt alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich aktiv an dem Projekt zu beteiligen und mit kleinen, aufmerksamen Gesten, aber auch mit Ideen und Initiativen dazu beizutragen, dass Bozen Tag für Tag ein noch freundlicheres Antlitz bekommt.