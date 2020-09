Besser lesen und schreiben

Bozen – Lese- und Schreibschwächen gibt es auch unter deutschsprachigen Erwachsenen. Ein Kurs soll ihnen mehr Sicherheit geben, informiert das Landesamt für Weiterbildung zum Weltalphabetisierungstag.

Das Landesamt für Weiterbildung der Abteilung Deutsche Kultur organisiert schon seit fast zwanzig Jahren Kurse für Analphabetinnen und Analphabeten. Waren es anfänglich hauptsächlich Roma und Sinti, so sind es heute Menschen aus aller Welt, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht richtig lesen und schreiben können. Allein im Jahr 2019 besuchten fast 400 Menschen einen Alphabetisierungskurs in Südtirol.

Als erwachsene Person nicht genügend zusammenhängende Texte lesen oder schreiben zu können, ist keine Schande, teilt das Amt für Weiterbildung mit. Wohl aber stelle es ein Hindernis dar, sich unabhängig in der heutigen Gesellschaft zu bewegen. Aus diesem Grund richtet das Amt für Weiterbildung einen Appell an alle SüdtirolerInnen: Wer seine Lese- und Schreibkenntnisse in der Erstsprache Deutsch verbessern möchte, kann sich vertraulich an Frau Sonja Logiudice (Tel. 0471 413394, sonja.logiudice@provinz.bz.it) wenden. Im Herbst soll für diese Personen ein eigener Kurs veranstaltet werden, damit sie im geschützten Raum ihre Schriftkenntnisse trainieren können.

Vermutlich mehr Menschen betroffen als angenommen

Wie viele Personen hierzulande gar nicht oder nur einzelne Wörter oder Sätze lesen beziehungsweise schreiben können, ohne jedoch deren Sinn zu verstehen, ist kaum zu ermitteln. Vermutlich ist die Situation ähnlich wie in Deutschland, wo mehr als sechs Millionen Menschen zu den sogenannten funktionalen Analphabeten gezählt werden.

Wer sind nun die Menschen, die nicht gut lesen und schreiben können? Fachleute meinen, es seien nicht nur Personen, denen der Zugang zur Bildung verwehrt geblieben ist. Es sind auch Leute, die sich in der Grundschulzeit, etwa aufgrund ungünstiger Lebensbedingungen oder Krankheitsgeschichten, die Lese- und Schreibkenntnisse nicht zu eigen gemacht und diese folglich wieder verlernt haben. Menschen, die sich zwar beruflich über Wasser halten ohne als Analphabet aufzufallen, aber trotzdem nicht dieselben Chancen der gesellschaftlichen Teilhabe und der individuellen Verwirklichung haben wie Schriftkundige.