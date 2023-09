Bildungsdirektionen fördern Initiativen zur Nachhaltigkeit

Nachhaltige Projekte an Schulen und Kindergärten

Bozen – Der landesweit ausgeschriebene Nachhaltigkeitswettbwerb ist im vergangenen Schuljahr bei Kindergärten und Schulen auf großes Interesse gestoßen. Aus diesem Grunde fördern die drei Bildungsdirektionen des Landes Südtirol in Kooperation mit der Stiftung Südtiroler Sparkasse auch im Schuljahr 2023/2024 die Umsetzung von Projekten und Initiativen in diesem Zusammenhang und unterstützen sie mit den notwendigen Geldmitteln. “Es ist uns wichtig, durch diese Projekte das Thema Nachhaltigkeit im Bildungsbereich längerfristig zu verankern“, betont der zuständige Schulinspektor an der Deutschen Bildungsdirektion, Christian Walcher.

Teilnahmeberichtigt sind Kinder und Jugendliche aller drei Bildungsdirektionen und aller Bildungsstufen, wobei es sich um Gruppen oder Klassen handeln kann. Voraussetzung ist, dass sie von einer Pädagogischen Fachkraft oder Lehrperson begleitet werden.

Informationen und Bewerbung

Weitere Informationen dazu sind auf der Webseite Mitteilungen | Deutschsprachige Schule | Autonome Provinz Bozen – Südtirol in der entsprechenden Mitteilung vom 1. September 2023 zu finden.

Für weitere Fragen oder Informationen steht Christian Walcher zur Verfügung: christian.walcher@provinz.bz.it, Tel.: 0471 417629.

Die Bewerbungen selbst müssen ausschließlich an folgende E-Mail-Adresse wettbewerbe@stiftungsparkasse.it gesendet werden.