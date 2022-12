Bildungsjahr 2023/24: Kindergarten-Einschreibungen ab 9. Jänner 2023 ­

Bozen – Die Einschreibung für das Bildungsjahr 2023/24 an den Kindergärten Südtirols können in der Zeit vom 9. bis 17. Jänner 2023 ausschließlich online vorgenommen werden.

Die Einschreibungen in die deutschsprachigen, italienischsprachigen und ladinischen Kindergärten für das kommende Bildungsjahr 2023/24 beginnen in den ersten Wochen des Jahres 2023. Darauf weisen die Bildungsdirektionen hin.

Auftakt für die Kindergarten-Einschreibungen ist am 9. Jänner 2023. Anmeldeschluss ist der 17. Jänner 2023. Die Einschreibungen erfolgen ausschließlich online. Die Gesuche sind anhand der digitalen Identität Spid oder mittels aktivierter Bürgerkarte in telematischer Form einzureichen. Informationen dazu sind auf den Webseiten des Landes Südtirol zu Bildung und Sprache unter “Kindergarten” zu finden.

Die Erziehungsverantwortlichen sind aufgerufen, sich rechtzeitig einen digitalen Zugang einzurichten. Dieser kann mittels digitaler Identität Spid erfolgen. Der Spid kann bei neun verschiedenen Providern (Anbietern) eingerichtet werden. Zwei der Anbieter haben Schalterdienste in Südtirol: Das sind die Italienische Post und die Handelskammer (über Anbieter Aruba). Die zweite Möglichkeit ist jene mittels aktivierter Bürgerkarte (blaue Gesundheitskarte) mit Lesegerät und Pin-Nummer (kann bei den Gemeindeämtern aktiviert werden).

Die Kindergartensprengel und Kindergärten bieten den Erziehungsverantwortlichen, die über keine technischen Geräte verfügen, Beratung und Hilfestellung an.