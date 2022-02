Bildungswesen: Online-Konferenz für Führungskräfte zu Mehrsprachigkeit

Bozen – Dem europäischen und weltpolitischen Trend entsprechend prägen Vielfalt und Diversität mehr und mehr auch die Südtiroler Schulwelt. Der Auftrag, gleiche Bildungschancen für alle Lernenden zu garantieren, wird zunehmend komplexer. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Förderung der Mehrsprachigkeit, die einen Tätigkeitsschwerpunkt an der Deutschen Bildungsdirektion darstellt.

In einer Online-Konferenz informierten am gestrigen Donnerstag Mitarbeitende der Bildungsdirektion die Führungskräfte der deutschen Kindergärten und Schulen über die Akzente, die letzthin an der Pädagogischen Abteilung in Zusammenarbeit mit der Landeskindergarten- und Landesschuldirektion gesetzt wurden.

Gesamtkonzept zu “Sprache(n) und Mehrsprachigkeit”

Die Führungskräfte erhielten einen Einblick in das entstandene Gesamtkonzept zu “Sprache(n) und Mehrsprachigkeit”, das den Kindergärten und Schulen zur Standortbestimmung ihrer Ist-Situation, aber auch zur Orientierung für ihre weiteren Entwicklungsschritte dienen kann. Wer die Mehrsprachigkeit in den Mittelpunkt der Bildungstätigkeit rücken will, findet auf www.provinz.bz.it/mehrsprachigkeit Informationen darüber, wie die sprachliche Bildung im Kindergarten aussieht, wie Schulen bei der Förderung von Sprache(n) und Mehrsprachigkeit vorgehen können und wie die Bildungsdirektion Kindergärten und Schulen dabei unterstützt.

“Die Bedürfnisse und die nötigen zu ergreifenden Maßnahmen sind standortbezogen freilich sehr unterschiedlich. Insgesamt wird es vor allem im schulischen Bereich um die Umsetzung einer umfassenden Didaktik der Mehrsprachigkeit gehen. Sie muss sich sowohl den Unterricht in den Sprachen- als auch in den Sachfächern weiterentwickeln”, betont Evi Schwienbacher von der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion.

Sprachzentren als Anlaufstelle für migrationsbezogene Aspekte der Mehrsprachigkeit

Anlaufstelle für migrationsbezogene Aspekte von Mehrsprachigkeit und Diversität sind die Sprachenzentren. Informationen zu deren Neuausrichtung und Reorganisation waren ebenso Gegenstand der Sitzung. Welche Funktion die Sprachenzentren haben, in welchen Bereichen sie Beratung anbieten und durch welche Maßnahmen sie Kindergärten und Schulen konkret bei ihrer Bildungsarbeit unterstützen, ist auf den Landeswebseiten zu Bildung und Sprache unter “Sprachzentren” (https://www.provinz.bz.it/bildung-sprache/sprachen/sprachenzentren.asp) nachzulesen.

Eine vertiefte Auseinandersetzung mit Themen der Mehrsprachigkeit wird bei der im Oktober 2022 geplanten Herbsttagung der Kindergarten- und Schulführungskräfte erfolgen.