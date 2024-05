„Bildwerke“

Von: ka

Lajen – „Kein Augenblick gleicht dem anderen, und jeder frische Tag bringt neue Chancen auf Wachstum und Veränderung. Jeder Moment ist einzigartig, unwiederbringlich, kostbar. In jeder Sekunde entfaltet sich die unbegreifliche Schönheit der Welt aufs Neue. So unerklärbar Kunst auch ist, so sicher ist ihre Teilhabe an dieser Entfaltung von Welt-Schönheit, die sich mit jedem neuen Kunstwerk weiter öffnet und die Inhalt und Vision, Reisebericht und Zukunftstraum meines Schaffens ist.“

Hartwig Thaler (geb. 1962) stammt aus Brixen, hat in den Niederlanden die Kunstakademie absolviert und arbeitet als freischaffender Künstler in den Bereichen Malerei, Skulptur, Design und Kunst am Bau. Seit 2011 ist er künstlerischer Leiter der Biennale 50x50x50 in der Festung Franzensfeste.

6.6.–13.9.2024

Lajen | Rathaus | Kunst im Gang[e]

Walther-von-der-Vogelweide-Str. 30/A

Eröffnung: Donnerstag, 6.6.2024, 18.30 Uhr

Die Ausstellung kann bis zum 13. September 2024 besichtigt werden. Nähere Infos dazu erteilt Elisabeth Frei, Tel. 333 455 62 36

Öffnungszeiten:

Mo–Fr 08.00–12.00 Uhr

Do 16.00–18.30 Uhr

kunstimgange@gmail.com

