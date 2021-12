Bozen – Welche Folgen hat der Klimawandel auf die Biodiversität? Darum geht es am 14. Dezember bei einem Vortrag im Naturmuseum. Auch online.

Biodiversität bedeutet die Vielfalt des Lebens; meist gleichgesetzt mit Artenvielfalt, umfasst sie aber auch die genetische Vielfalt und die Vielfalt an Lebensräumen und Ökosystemen.

Die Frage, ob der Klimawandel die Biodiversität beeinflusst, kann mit einem Ja beantwortet werden, auch wenn in Südtirol Faktoren wie die andauernde Zerstörung von Lebensräumen durch den Menschen und die Globalisierung noch eine vergleichsweise größere Rolle spielen. Schwerpunkt des Vortrags „Biodiversität und Klimawandel“, der am Dienstag, 14. Dezember um 18.00 Uhr im Naturmuseum Südtirol stattfindet, ist der Einfluss des Klimawandels auf die Biodiversität in Südtirol. Es referiert Thomas Wilhalm, Konservator für Botanik am Naturmuseum.

Der Vortrag erfolgt in deutscher Sprache, die Teilnahme ist kostenlos. Eine online-Buchung auf der Webseite des Museums unter dem Link https://app.no-q.info/naturmuseum-sudtirol/calendar#/event/58819

ist notwendig. Zu sehen ist er auch online auf dem YouTube-Kanal des Naturmuseums unter https://www.youtube.com/watch?v=1YYhBhBozzk.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe #climate360 statt, die vom Naturmuseum in Zusammenarbeit mit der Gruppe „Scientists 4 Future Südtirol“ (www.scientistsforfuture.bz) organisiert wird. Dabei beleuchten Fachleute aus verschiedensten Gebieten, wie der Medizin, der Psychologie, der Wirtschaft, der Geschichte, der Soziologie, usw. das Thema des Klimawandels aus ihrer Expertise heraus.

Info: 0471/412964.