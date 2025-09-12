Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Bozen Geht 2025: Start des Geh-Festivals mit Aktivitäten für alle
Spaziergänge, Kultur und Natur vom 25. bis 27. September 2025

Bozen Geht 2025: Start des Geh-Festivals mit Aktivitäten für alle

Freitag, 12. September 2025 | 16:45 Uhr
Bolzano Cammina 2025 foto
UPAD
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Im Rathaus von Bozen fand die Pressekonferenz zur Vorstellung von Bozen Geht 2025 statt, an der die Stadträtin für Schule und Freizeit, Johanna Ramoser, teilnahm. Ebenfalls anwesend waren die Gemeindebeamten Patrizia Caleffi und Carlo Alberto Librera. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit UPAD, der Diabetes Union, dem CAI Bozen, dem Fremdenverkehrsverein Bozen sowie dem Seniorennetzwerk Bozen organisiert.

Vom 25. bis 27. September 2025 können Erwachsene, Familien und Interessierte kostenlos an einem vielfältigen Programm von Spaziergängen und Führungen teilnehmen, die das städtische und natürliche Erbe Bozens aufwerten sollen. Die Initiative, die vom Amt für Schule und Freizeit der Gemeinde Bozen in Zusammenarbeit mit UPAD gefördert wird, bietet Routen zur Entdeckung versteckter Winkel der Altstadt, der bekanntesten Orte der Stadt sowie der Natur, die Bozen umgibt – wie etwa beim „Foragin – unterwegs mit Kräutern“ am Kohlern.

Die Spaziergänge, die auf Italienisch und Deutsch mit Unterstützung erfahrener Guides stattfinden, haben das Ziel, Wohlbefinden, Geselligkeit und Ortskenntnis zu fördern und eine Gelegenheit zu bieten, Bozen auf eine entschleunigte, bewusste und bereichernde Art zu erleben. Das Programm umfasst auch kulturell besonders interessante Angebote, wie etwa die Route „Mozart war hier“ mit Professor Giacomo Fornari, den Spaziergang auf den Spuren der Adelsfamilien Vintler und Botsch mit Markus Perwanger sowie die Route „Von Walther zu den Stolpersteinen“, ein Slow Walk speziell für Menschen mit motorischen Einschränkungen, begleitet von den Guides Lorenzo Ferrarese und Daniela Rizzi, Integrationsmitarbeiterin. Zudem der REBE-Weg mit Roberto Falzin.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Kommentare
91
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
Kommentare
59
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
Bekannter Trump-Aktivist Charlie Kirk getötet
Kommentare
46
Bekannter Trump-Aktivist Charlie Kirk getötet
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Kommentare
45
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Übergriffe: Ex-Skitrainer aus Südtirol in der Schweiz für fünf Jahre gesperrt
Kommentare
37
Übergriffe: Ex-Skitrainer aus Südtirol in der Schweiz für fünf Jahre gesperrt
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 