Bozen: Kulturzentrum Trevi ab morgen bis 1. Jänner geschlossen

Bozen/Meran – Ab morgen, Freitag, 23. Dezember 2022, bis einschließlich Sonntag, 1. Jänner 2023, bleiben das italienische Kulturzentrum Trevi-TreviLab in Bozen und die Sprachenmediathek in Meran geschlossen.

Beide Einrichtungen, die Teil der italienischen Landeskulturabteilung sind, öffnen nach den Weihnachtsfeiertagen am Montag, 2. Jänner 2023 wieder ihre Tore. Die italienische Landesbibliothek “Claudia Augusta” in der Bozner Kapuzinergasse 28 ist am Freitag, 23. Dezember noch zugänglich und schließt dann bis einschließlich 1. Jänner ihre Tore.

Die deutsche Landesbibliothek “Dr. Friedrich Teßmann” ist hingegen auch in den Werktagen der Weihnachtszeit zugänglich, bleibt aber am Heiligen Abend und am Silvestertag geschlossen.