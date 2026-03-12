Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Briefmarkensammlung von Hans Innerhofer an Gemeinde Meran übergeben
Briefmarkensammlung von Hans Innerhofer an Gemeinde Meran übergeben

Donnerstag, 12. März 2026 | 17:32 Uhr
Von: mk

Meran – Heute Nachmittag empfingen Bürgermeisterin Katharina Zeller und Kulturreferentin Antonella Costanzo Manfred und Sieglinde Innerhofer im Rathaus, um sich für die wertvolle Spende an das Stadtarchiv zu bedanken.

Die Familie Innerhofer übergab eine umfangreiche Sammlung aus dem Nachlass ihres 2011 verstorbenen Vaters Hans Innerhofer, die von seiner großen Leidenschaft für die Philatelie zeugt. Hans Innerhofer war zunächst Lehrer in Ulfas, später in Algund und Plars. Außerdem war er Chronist der Gemeinde Algund sowie begeisterter Sammler von Mineralien, Briefmarken und Münzen.

Das gespendete Material umfasst eine umfangreiche Sammlung zu den von ihm in Meran organisierten Briefmarkenausstellungen sowie Postkarten und Sonderstempel, Zeitungsartikel und Fotografien – ein Bestand von großem dokumentarischem Wert, der zur Bewahrung und Rekonstruktion bedeutender Aspekte des lokalen Kulturlebens beiträgt.

„Spenden von Privatpersonen leisten einen wichtigen Beitrag zur Bewahrung des kollektiven Gedächtnisses. Sie ermöglichen es, wichtige Teile der Geschichte unserer Gemeinschaft – sowohl der Vergangenheit als auch der Gegenwart – zu sichern und aufzuwerten. Die Gemeinde wird für die Aufbewahrung des Materials sorgen und es den Bürgerinnen und Bürgern zu Studien- und Konsultationszwecken zur Verfügung stellen“, bekräftigten Zeller und Costanzo.

Bezirk: Burggrafenamt

