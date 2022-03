Brixen: Benefizkonzert des Jugendsinfonieorchesters Matteo Goffriller

Brixen – Am Sonntag, den 27. März um 18.00 Uhr findet im Forum in Brixen ein Benefizkonzert für die Opfer des Krieges in der Ukraine statt.

Sämtliche freiwilligen Spenden, welche bei diesem Konzert gesammelt werden, kommen zur Gänze der notleidenden Bevölkerung in der Ukraine zugute.