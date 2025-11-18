Brixen: Jugendzentrum Connection feiert 40 Jahre

Von: Ivd

Brixen – Das Brixner Jugendzentrum Connection wurde am 15. November 1983 eröffnet und war somit eines der ersten Jugendzentren des Landes. Das Zentrum begleitete viele Generationen von Jugendlichen und veränderte sich mit ihnen. Auch heute ist es weiterhin ein wichtiger Treffpunkt für Brixen. Kürzlich wurde das 40-jährige Bestehen gefeiert.

Der Landesrat für Italienische Bildung und Kultur Marco Galateo unterstrich: “Das Jugendzentrum Connection ist ein kultureller und identitätsstiftender Ort, der den Jugendlichen Raum und Möglichkeiten für Ausdruck und Entwicklung gibt. In den vergangenen vier Jahrzehnten gab es hier Konzerte, Workshops, Treffen und andere Aktivitäten, die das soziale Leben bereicherten und die kulturelle Vielfalt durch das Engagement der Jugendlichen sichtbar machten.”

Höhepunkt der Feier war die Vorführung eines Dokumentarfilms über die Geschichte des Zentrums. Der Film zeigt anhand von Stimmen und Erinnerungen von Menschen, die das Zentrum erlebt haben, welche Rolle Connection für die persönliche Entwicklung und für das Zusammenleben in der Gemeinschaft spielt.

Begleitend wurde eine Fotoausstellung gezeigt, die vier Jahrzehnte Aktivitäten dokumentiert: Konzerte, Workshops, Treffen und Alltagsszenen. Sie gibt einen Eindruck vom Jugendzentrum Connection, der seit 40 Jahren von vielen Jugendlichen genutzt wurde.