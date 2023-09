Brixen – Am 14. Oktober gibt es für Kindergärtner:innen, Lehrpersonen im Primarbereich sowie alle anderen Interessierten am Campus Brixen wieder vielfältige Impulse für die Weiterentwicklung der frühen mathematischen Bildung. Unter dem Motto „Mathematische Kompetenzen in Kindergarten und Grundschule umfassend wahrnehmen und stärken“ werden Expert:innen aus dem deutsch- und italienischsprachigen Raum in zwei Hauptvorträgen und vielen Workshops aufzeigen, wie junge Menschen schon früh für die Mathematik begeistert werden und ein breites mathematisches Grundverständnis entwickeln können.

Seit 2017 ist der Brixner Mathematiktag für den Primarbereich, der von Prof. Michal Gaidoschik von der Fakultät für Bildungswissenschaften der unibz in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion organisiert wird, eine Inspirationsquelle für viele pädagogische Fachkräfte und Lehrpersonen in ganz Südtirol. In diesem Jahr werden am Campus Brixen erneut Vorträge und Workshops in deutscher und italienischer Sprache deutlich machen, wie mathematische Kompetenzen in der Altersstufe von 3 bis 11 Jahren angeregt und weiter-entwickelt werden können. „Mathematik ist nicht nur eine Beschäftigung mit Zahlen. Es geht dabei prinzipiell um das Entdecken und Erforschen von Mustern, auch in so spannenden Bereichen wie der Geometrie oder etwa, auch schon in der Grundschule, im Bereich von Zufall und Wahrscheinlichkeit. Darüber hinaus fördert die Mathematik allgemeine Kompetenzen, wie die Fähigkeit zu argumentieren und präzise zu kommunizieren“, sagt der Professor für die Didaktik der Mathematik Michael Gaidoschik. Entsprechend umfassend ist deshalb auch in diesem Jahr wieder das Angebot bei Brima Primar, das in all diesen Bereichen Anregungen gibt, wie Kinder spielerisch und eigenständig ab dem Kindergarten mathematische Gesetzmäßigkeiten entdecken, verstehen und begründen können.

Für den Hauptvortrag konnten die Organisatoren eine der führenden Expertinnen in der Didaktik der Mathematik im Elementarbereich gewinnen: Prof. Christiane Benz von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe wird unter dem bewusst geheimnisvollen Titel Ein geschärfter Blick für die Mathematik – von Libellen und Adlern deutlich machen, wie wichtig es ist, jeweils den aktuellen Lernstand der Kinder möglichst individualisiert und differenziert zu erfassen, um darauf aufbauend gezielte Lernangebote in Kindergarten und Grundschule machen zu können. Dem Motto gemäß ist das Angebot an Workshops in diesem Jahr besonders „umfassend“, was die Themenbereiche betrifft: von der geometrischen Begriffsbildung im Kindergarten und Anfangsunterricht, die im Workshop Drei Ecken hat mein Hut! vertieft wird, über das Untersuchen von Mustern an Ringelsocken und Zebras bis hin zu Spielen mit dem Zufall und dem Argumentieren und Beweisen mithilfe von Plättchen.

Brima Primar verfolgt nicht nur das Anliegen, den Austausch zwischen Kindergarten und Schule zu vertiefen, um zu gewährleisten, dass die mathemische Bildung möglichst kontinuierlich verläuft. „Uns ist es auch ein Anliegen, den für Südtirol besonders wichtigen Austausch zwischen deutsch- und italienischsprachigen Ideen für die frühe mathematische Bildung zu ermöglichen“, unterstreicht Prof. Gaidoschik. Den italienischsprachigen Hauptvortrag zum Thema Storytelling nella classe di Matematica gestaltet in diesem Jahr Prof. Giorgio Bolondi (unibz). Die Workshops in italienischer Sprache befassen sich mit Themen wie den Auswirkungen Künstlicher Intelligenz auf den Mathematikunterricht, der Analyse der (oft überraschenden) Lösungswege von Kindern wie auch der Vermittlung von Grundvorstellungen zu Brüchen schon in der Grundschule.

Der Brixner Mathematiktag wird auch in diesem Jahr von führenden Südtiroler Unternehmen (Alupress, Durst, Microtec) sowie der Stiftung Südtiroler Sparkasse und dem Klett-Verlag gesponsert. Anmeldungen zum Brixner Mathematiktag für den Primarbereich sind noch bis 5. Oktober möglich. Die Veranstaltungen steht pädagogischen Fachkräften und Lehrpersonen aller Sprachgruppen sowie allen Interessierten offen. Die Anmeldelinks für die unterschiedlichen Interessensgruppen finden sich auf der Eventseite unter https://brimaprimar.events.unibz.it. Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, empfiehlt sich eine möglichst rasche Anmeldung.