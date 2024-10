Von: ka

Bozen – Am Samstag, den 19. Oktober, fand an der Eurac zum 17. Mal die Wissensoffensive „Diplompatientin“ statt. Hiermit unterstützt mamazone – Frauen und Forschung gegen Brustkrebs Patientinnen von einer behandelten zur handelnden Patientin zu werden. Bei der Brustkrebs-Akademie wurden die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse und neue Behandlungsmöglichkeiten sowie die aktuellsten Entwicklungen und Ergebnisse in Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in einer patientinnengerechten Sprache vorgetragen.

Es referierten u.a. Dr. Christine Brunner (Oberärztin an der Frauenklinik Innsbruck), Franziska Penn und Petra Kirchler (jeweils Breast Care Nurse in Brixen bzw. Bruneck), Dr. Sonia Prader (Primaria Gynäkologie Brixen/Sterzing) Dr. Paolo Cabassa (Facharzt für Radiologie, Bozen) und Dr. Claudio Zamagni (Leiter Onkologische Abteilung Addarii am Universitätsklinikum S. Orsola Malpighi, Bologna). Durch die Tagung führte Dr. Sonia Prader.

Gross war der Zuspruch seitens des Publikums im Saal als auch von den Online zugeschalteten Teilnehmern. Dies ist für die Organisatorinnen der Diplompatientin ein Ansporn die 18. Ausgabe der Brustkrebs-Akademie Diplompatientin zu planen. Sie wird traditionsgemäß an einem Samstag, im Brustkrebsmonat Oktober 2025 wie gewohnt an der Eurac in Bozen stattfinden.