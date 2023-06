Buchvorstellung: „Ombre sulla neve“ von Luigi Casanova 

Bozen – Am Dienstag, 12. Juni 2023, 18.00 Uhr, stellt Luigi Casanova, langjähriger Umweltaktivist und Ehrenpräsident von Mountain Wilderness, sein jüngstes Werk “Ombre nella neve” in Bozen vor. Der Autorenabend wird von Madeleine Rohrer moderiert, der Geschäftsführerin des DfNUS. Die Initiative wird mitgetragen vom CAI Südtirol, Protect our Winters POW, Mountain Wilderness, dem Heimatpflegeverband Südtirol und dem Dachverband für Natur-und Umweltschutz.

Im Februar 2026 werden die nächsten Winterspiele in Mailand und Cortina eröffnet, doch die Vorbereitungen darauf haben schon längst begonnen. Mit der Austragung der Biathlon-Wettbewerbe in Antholz und der dortigen Zufahrten und Anlagen ist Südtirol mit von der Partie. Der Wahl-Trentiner Luigi Casanova geht auf die vielfältigen Auswirkungen dieses Megaevents auf die betroffenen Gebiete und ihre Bewohner ein. Die im Zug der Bewerbung entscheidende Attribute der „sparsamen und nachhaltigen Winterspiele“ hebt er anhand von Daten und Fakten aus den Angeln. Anstatt einer umfassenden Umweltverträglichkeitsprüfung und echter Bürgerbeteiligung sind Milliarden Euro im Schnellverfahren bereitgestellt worden für neue Infrastrukturen, neue Sportanlagen, die Erweiterung von Skipisten in der Lombardei, in Venetien, im Trentino und in Südtirol.

Das Buch ist eine profunde und sachkundige Analyse der Folgen des Massenwintersports in den Alpen und der Rolle der Winterspiele als Treiber der Wintersportindustrie. Casanova plädiert für mehr Respekt gegenüber den Berggebieten, mehr Mitsprache ihrer Bewohner, gegen Zement, Spekulation und Verschwendung. Eine Pflichtlektüre für alle, die verstehen wollen, was Italien für dieses Megaevent in Kauf nimmt und ob Olympische Spiele überhaupt noch zu den Alpen passen.

Ort: Bozen, Theater Cristallo, Dalmatienstr. 30, Saal Giuliani, Montag 12.6.2023, 18 Uhr.

Die Buchvorstellung findet in italienischer Sprache statt.

Der Autor: Luigi Casanova war ein Berufsleben lang als Forstinspektor im Trentino tätig und daneben immer engagiert im Umweltschutz: er war Präsident von Mountain Wilderness, fast 20 Jahre lang Vizepräsident der CIPRA, in leitender Funktion bei Italia Nostra.

Das Buch: Luigi Casanova, Ombre sulla neve – Il „libro bianco“ delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, Verlag Altreconomia, 2022, ISBN: 9788865164594

„Ombre sulla neve“