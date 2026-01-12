„Bücherwelten“ im Waltherhaus

Von: Ivd

Bozen – Bozen wird ab nächsten Mittwoch wieder zum Treffpunkt für Leser aus dem ganzen Land: Im Waltherhaus öffnet die Ausstellung „Bücherwelten“ ihre Tore. Bis zum 24. Februar präsentiert das Südtiroler Kulturinstitut gemeinsam mit mehreren Partnern rund 1.000 Neuerscheinungen des Jahres 2025 aus dem gesamten deutschsprachigen Raum – von Belletristik über Sachbücher bis hin zu Kinder- und Jugendliteratur.

Zusammengestellt wurde die Auswahl von der Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann, die neben aktueller Literatur auch ein eigenes Regal mit preisgekrönten Werken des Jahres 2025 kuratiert hat. Für junge Leser zeigt das Jukibuz neue Kinder- und Jugendbücher, während für die Allerkleinsten im Untergeschoss eine eigene Bookstart-Koje mit Bilderbüchern eingerichtet ist. Auch Verlage aus Südtirol und Tirol sind mit ihren Neuerscheinungen vertreten.

Einen inhaltlichen Schwerpunkt setzt die Ausstellung heuer mit dem Thema „Macht“ – beleuchtet in all seinen Facetten, von politischen und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu Musik, Liebe und zwischenmenschlichen Beziehungen. Passend dazu sind im oberen Foyer Illustrationen aus dem Bilderbuch „Kolossale Katastrophe“ von Hannah Brückner zu sehen, während Studierende der Freien Universität Bozen Liebesbriefe Südtiroler Autoren grafisch neu interpretiert haben.

Eröffnet werden die Bücherwelten nächsten Dienstag um 18.00 Uhr mit einem Gespräch zwischen dem Autor Ilija Trojanow und Nina Schröder. Trojanow wird dabei auch aus seinem Werk „Das Buch der Macht“ lesen. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei, ebenso viele der begleitenden Veranstaltungen – darunter auch ein Filmabend im FILMCLUB Bozen und erstmals ein „langer Abend der Bücherwelten“ am 18. Februar.