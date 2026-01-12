Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > „Bücherwelten“ im Waltherhaus
1.000 Neuerscheinungen - Schwerpunkt auf Macht

„Bücherwelten“ im Waltherhaus

Montag, 12. Januar 2026 | 14:26 Uhr
„Bücherwelten“ im Waltherhaus
Südtiroler Kulturinstitut
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Bozen wird ab nächsten Mittwoch wieder zum Treffpunkt für Leser aus dem ganzen Land: Im Waltherhaus öffnet die Ausstellung „Bücherwelten“ ihre Tore. Bis zum 24. Februar präsentiert das Südtiroler Kulturinstitut gemeinsam mit mehreren Partnern rund 1.000 Neuerscheinungen des Jahres 2025 aus dem gesamten deutschsprachigen Raum – von Belletristik über Sachbücher bis hin zu Kinder- und Jugendliteratur.

Zusammengestellt wurde die Auswahl von der Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann, die neben aktueller Literatur auch ein eigenes Regal mit preisgekrönten Werken des Jahres 2025 kuratiert hat. Für junge Leser zeigt das Jukibuz neue Kinder- und Jugendbücher, während für die Allerkleinsten im Untergeschoss eine eigene Bookstart-Koje mit Bilderbüchern eingerichtet ist. Auch Verlage aus Südtirol und Tirol sind mit ihren Neuerscheinungen vertreten.

Einen inhaltlichen Schwerpunkt setzt die Ausstellung heuer mit dem Thema „Macht“ – beleuchtet in all seinen Facetten, von politischen und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu Musik, Liebe und zwischenmenschlichen Beziehungen. Passend dazu sind im oberen Foyer Illustrationen aus dem Bilderbuch „Kolossale Katastrophe“ von Hannah Brückner zu sehen, während Studierende der Freien Universität Bozen Liebesbriefe Südtiroler Autoren grafisch neu interpretiert haben.

Eröffnet werden die Bücherwelten nächsten Dienstag um 18.00 Uhr mit einem Gespräch zwischen dem Autor Ilija Trojanow und Nina Schröder. Trojanow wird dabei auch aus seinem Werk „Das Buch der Macht“ lesen. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei, ebenso viele der begleitenden Veranstaltungen – darunter auch ein Filmabend im FILMCLUB Bozen und erstmals ein „langer Abend der Bücherwelten“ am 18. Februar.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Kommentare
47
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Kommentare
29
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Kommentare
28
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Kommentare
22
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Heimatbund mahnt vor Olympia zur Wahrung der Identität
Kommentare
20
Heimatbund mahnt vor Olympia zur Wahrung der Identität
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 