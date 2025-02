Busoni Wettbewerb 2025: Künftige Klavierstars suchen Gastfamilien in Bozen

Von: mk

Bozen – Finalrunden beim Busoni Klavierwettbewerb wecken das Interesse weit über Südtirol hinaus: Ende August werden die in einem weltweiten Auswahlverfahren ermittelten Kandidatinnen und Kandidaten sich in Bozen einfinden und in vier Wettbewerbsrunden um den legendären Musikpreis spielen. Auch in diesem Jahr wird an eine Tradition angeknüpft, die die Institution und das internationale Teilnehmerfeld ganz persönlich mit den Menschen vor Ort verbindet.

Zahllose Bozener Musik- und Kulturfreundinnen und Freunde haben sich in den vergangenen Jahren für diese internationalste unter den Südtiroler Kulturinstitutionen privat engagiert und ihr Haus für die Dauer des Wettbewerbs für einen jungen Pianisten oder eine Pianistin im Alter zwischen 17 und 30 Jahren geöffnet. Für die Kandidatinnen und Kandidaten bedeutet diese Form des Aufenthaltes ein Stück Geborgenheit in der mental herausfordernden Wettbewerbssituation – für die Gastgeberinnen und Gastgeber bieten sich eine einzigartige Gelegenheit des kulturellen Austauschs und die Möglichkeit, direkt an den Erfahrungen dieser hochtalentierten jungen Musiker teilzuhaben – mitunter kaum älter als die möglicherweise im Haushalt lebende Kinder, für die diese Begegnung mit zielstrebigen jungen Menschen aus aller Welt ebenfalls spannend und bereichernd ist. Nicht selten sind aus diesen Begegnungen lang anhaltende Freundschaften entstanden.

Im Rahmen des Glocal Piano Project wurden im November 2024 insgesamt 35 Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt. Sie sind damit zur Teilnahme an der am 27. August beginnenden Finalrunden zugelassen. Für diese jungen Pianistinnen und Pianisten sucht die Busoni-Mahler Stiftung nun Unterkünfte in Bozen. Einzige Voraussetzung neben einem verfügbaren Gästezimmer ist eine Wohnlage in relativer Zentrumsnähe, damit die Pianistinnen und Pianisten die verschiedenen Proberäume und Austragungsorte des Wettbewerbs im Stadtzentrum selbstständig zu Fuß oder mit überschaubaren Anfahrtswegen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können. Ein Klavier muss keinesfalls im Haushalt vorhanden sein und für alle Mahlzeiten außer dem Frühstück ist für Musikerinnen und Musiker außerhalb gesorgt. Tatsächlich verbringen die Finalistinnen und Finalisten den Großteil ihrer Zeit erfahrungsgemäß mit Üben.

Alle, die sich bereit erklären, ihr Haus für einen jungen Pianisten oder eine junge Pianistin zu öffnen und ihn oder sie durch die aufregenden Tage des Wettbewerbs zu begleiten, erhalten als Dankeschön 10 x 2 für die ersten drei Runden des Wettbewerbs – und sollte der beherbergte Pianist auch die Finalissima erreichen, auch zwei Karten für diesen Termin.

Verfügbar sein sollte das Zimmer maximal für den Zeitraum vom 27. August bis zum 7. September 2025, jedoch variiert die tatsächliche Dauer des Aufenthaltes abhängig davon, wie lange die Kandidaten im Wettbewerb verbleiben – alle 35 spielen in der Solohalbfinalrunde, nur noch zwölf in der Solofinalrunde, sechs im Kammermusikfinale und nur drei in der Finalissima mit Orchester – die allermeisten Gäste reisen (leider) bereits nach wenigen Tagen ab. Eventuelle Wünsche betreffend Geschlecht und Herkunft der Pianisten können gegebenenfalls (wenn auch nicht immer) berücksichtigt werden – aber sicher lässt sich sagen, dass angehende Konzertpianisten wohlerzogene, kultivierte junge Menschen sind.

Wer Interesse hat, ein oder mehrere junge Ausnahmetalente aus aller Welt bei sich zu Hause willkommen zu heißen, kann auf folgende Weise Kontakt aufnehmen.

office@busoni-mahler.eu

T – 0471 976568