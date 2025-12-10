Chorweihnacht der AGACH in Brixen

Von: luk

Brixen – Die tiefe Stille des Advents und zugleich Chorgesang auf hohem Niveau erlebte ein zahlreich erschienenes Publikum bei der Chorweihnacht der AGACH am 6. Dezember im Dom zu Brixen.

Die AGACH, die Arbeitsgemeinschaft alpenländischer Chorverbände, verbindet seit ihrer Gründung 1979 Chöre aus dem gesamten Alpenraum über Sprach- und Landesgrenzen hinweg. Die Chorweihnacht gehört zu ihren traditionellen Veranstaltungen und wird jedes Jahr von einem anderen Chorverband ausgetragen. Die diesjährige Chorweihnacht in Brixen gestalteten der Isura Madrigal Chor aus Geretsried (Bayern), das Salzburger Ensemble SalCanto, der Meraner Chor Non Nobis Domine sowie die Männerchöre aus Strengen (Nordtirol) und Neustift.

Das Adventskonzert, durch das der Künstlerische Leiter der AGACH P. Urban Stillhard mit besinnlichen Worten führte, begann mit Liedern zum Thema „Erwartung“ und ließ mit verschiedenen Motiv-Kreisen die Zuhörer in das Geheimnis der Adventszeit eintauchen: So war ein Teil des Konzerts Marienliedern gewidmet, ein weiterer Teil den Hirten und der Anbetung, bevor das Gloria und der gemeinsam gesungene Andachtsjodler auf die Freude der Weihnacht vorauswies.

Es erklangen Lieder aus den verschiedensten Epochen, darunter vom Brixner Komponisten Josef Gasser, von Lorenz Maierhofer, aber auch Bach, Mendelssohn-Bartholdy sowie viele Volksweisen. Dass auch italienische Lieder gesungen wurden, erinnerte an eines der Ziele der AGACH, nämlich Völker über Sprachgrenzen hinweg zu verbinden. Dies betonte auch AGACH-Präsident Erich Deltedesco in seinen einleitenden Worten: „Die Musik ist eine Brücke zwischen Kulturen, die Sprache des Friedens.“ Das zahlreich erschienene Publikum, darunter auch die Vertreter der 14 AGACH-Chorverbände sowie viele Ehrengäste aus Kirche, Politik und Kultur, durfte sich über ein besinnliches Adventserlebnis und zugleich über ein hochwertiges Konzert freuen.