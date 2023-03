Claudiana: Volles Haus beim Open Day 2023

Bozen – Der Open Day am Freitag, 3. März am Hauptsitz der Claudiana in Bozen war ein voller Erfolg. Zahlreiche Interessierte sind gekommen, um sich persönlich über das Bildungsangebot der Claudiana zu informieren und die Räumlichkeiten zu erkunden.

Direkter Erfahrungsaustausch beim Open Day 2023

Am Vormittag wurden im Universitären Ausbildungszentrum die einzelnen BachelorStudiengängen, die Bildungsziele und die beruflichen Chancen vorgestellt. Und am Nachmittag wurde erstmals eine Simulation des Aufnahmetestes durchgeführt. Auch Fachkräfte des Gesundheitswesens sind gekommen, um die unterschiedlichen Möglichkeiten der postuniversitären Spezialisierung und/oder Weiterbildung kennenzulernen. Es konnten die Bibliothek und die verschiedenen Simulationsräume und Laboratorien besichtigt werden. Um den Besuchern eine authentische Erfahrung zu ermöglichen, wurden Letztere entsprechend vorbereitet und eingerichtet. Die praktischen Simulationen und Übungen, welche jeder Bachelor-Studiengang vorbereitet hat, kamen bei den Besuchern besonders gut an. So konnten diese in etwa Lebensmittel genießen, mit fast allen Sinnen.

Eine Entdeckungsreise durch die bunte Welt der medizinischen Laboratorien unternehmen oder sich auf die geheimnisvolle Spur der Röntgenstrahlen begeben. Im Bereich Krankenpflege wurden Simulationsexperimente durchgeführt und auch sonst noch gab es viel zu entdecken.

Neustart im Studienjahr 2023/24

Folgende Bachelor-Studiengänge starten im Herbst mit einem ersten Studienjahr:

• Krankenpflege – am Hauptsitz in Bozen und an der Außenstelle Bruneck

• Physiotherapie

• Hebammen

• Biomedizinische Labortechnik

• Medizinische Röntgentechnik

• Sanitätsassistenz

Das Ausbildungsangebot im Überblick:

Bachelorstudium

Eine fundierte Ausbildung bieten die Bachelor-Studiengänge der Claudiana in den Bereichen Krankenpflege und Hebammenkunde, Rehabilitation, Prävention und Sanitätstechnik. Jeder Studiengang hat eine Konvention mit einer italienischen Universität und arbeitet eng mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb zusammen. Das garantiert eine zweisprachige Ausbildung auf hohem Niveau mit viel Praxis, Begleitung und Unterstützung während des Studiums, internationalen Dozenten, die Möglichkeit einer Auslandserfahrung und zahlreichen Karriereoptionen.

Post Lauream

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der postuniversitären Spezialisierung und/oder Weiterbildung. Das Ausbildungsangebot der Claudiana umfasst eine Laurea Magistrale, ein Masterstudium, Aufbaukurse (Modulstudium) und Spezialisierungskurse.

Die Hausarztausbildung in Südtirol

Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner bilden die Basis der ärztlichen Betreuung und sind die erste Anlaufstelle für alle Gesundheitsprobleme. Die Ausbildung am 2019 gegründeten Institut für Allgemeinmedizin und Public Health hat zum Ziel, nicht nur Wissen, sondern auch Handlungskapazität und die notwendigen Fertigkeiten zur Behandlung diverser Beschwerden zu vermitteln.

Forschung

Das universitäre Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana beherbergt mit Claudiana Research und dem Institut für Allgemeinmedizin und Public Health zwei Forschungsstätten, die sich der Versorgungsforschung verschrieben haben. Ihr Ziel ist es einen Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung der Gesundheit und der medizinischen Versorgung der gesamten Bevölkerung Südtirols zu leisten.

Alle weiteren Informationen zum Gesundheits-Studium in Südtirol finden Sie online unter www.claudiana.bz.it.