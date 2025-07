Corner Tech: Digitale Bildung und Innovation für Jugend

Von: mk

Bozen – Ein bewusster und verantwortungsvoller Umgang mit Medien und neuen Technologien ist vor allem für junge Menschen wichtig, um autonom handelnde und denkende Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Das Amt für Jugenarbeit der Italienischen Kulturabteilung des Landes hat zur Unterstützung dieses Prozesses das Projekt Corner Tech umgesetzt, das nun erweitert wird. Die Initiative wurde am 28. Juli von Kulturlandesrat Marco Galateo und dem für diesen Bereich zuständigen Mitarbeiter des Amtes für Jugendarbeit, Fabio Raffaelli, vorgestellt.

“Wir wollen den Jugendlichen konkrete Werkzeuge in die Hand geben, damit die Technologien genutzt werden, um kritisches Denken und Kreativität zu fördern”, betonte Galateo dabei.

Elf Jugendräume und digitale und kreative Workshops

In elf Jugendzentren in ganz Südtirol haben Jugendliche die Möglichkeit, digitale Werkzeuge wie 3D-Drucker, Schneideplotter, Modelliersoftware, Robotik und vieles mehr zu nutzen, um ihre Neugier und Kreativität auszudrücken. Die Workshops sind kostenlos und werden von pädagogischen Fachkräften geleitet, die sowohl in technischen als auch in pädagogischen Aspekten geschult sind. “Dieses Projekt ist Teil einer Initiative des italienischen Kulturministeriums, mit dem kulturelle Einrichtungen als Räume der Innovation und des Experimentieren auf lokaler Ebene gefördert werden sollen. Gleichzeitig gibt es dadurch Best Practice Modelle, die auf staatlicher Ebene vernetzt werden”, unterstrich Fabio Raffaelli.

Dank der Initiative”Bibliotheken und Gaming” des Amtes für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien sind auch Bibliotheken Teil des Projekts. Darüber hinaus bieten spezialisierte Tech Corners wie Terraferma, TesLab, Juvenes und BeYoung vertiefende Kurse an. Zur Unterstützung der Initiative ist auch eine dreijährige Fortbildung für Corner-Tech-Pädagoginnen und Pädagogen geplant. Unterstützt wird das Projekt auch von einem Netzwerk unterschiedlicher lokaler Partner, darunter MiniNOI, Naturmuseum Südtirol, BITZ unibz fablab, Institut Rainerum, MIND Meran.o und Glow. Dies soll die Qualität und die pädagogische Kontinuität für verschiedene Altersgruppen gewährleisten. Der neue Corner Tech Katalog, in gedruckter und digitaler Form, wird den Jugendzentren zur Verfügung gestellt.