Das das traditionelle Musikfestival in Lana überrascht mit britischem Rab Star Verb-T

Lana – Die Vorfreude steigt! Das Open Air Gaul ist Ende Mai ein Fixpunkt für die südtiroler Festivalbesucher. Das Festival kehrt dieses Wochenende mit einem noch aufregenderen Line-up zurück. Vom Freitag 24.05 bis Samstag 25.05 wird das malerische Gelände in Gaul wieder zum pulsierenden Herzen der Musikszene, wo sich Live-Musikliebhaber versammeln, um gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben.

Mit einer Mischung aus bekannten Größen wie Cementery Drive, Slowtorch, Last Chance, nationalen Größen Damn City und Fade to Rage haben auch aufstrebende lokale Talente ihren Auftritt. Von rockigen Gitarrenriffs über elektronische Beats bis hin zu souligen Melodien dürfen die Besucher sich auf ein musikalisches Feuerwerk freuen.

Der Veranstalter, das Jugendzentrum Jux Lana holt heuer Verb-T als Haupt Act am Samstag 25.05 auf die Bühne. Verb-T ist ein britischer Rapper, Sänger und Musikproduzent, bekannt für seine tiefgründigen Texte und vielseitigen Hip-Hop-Stil. Als Mitglied des bekannten Kollektivs “The Four Owls” hat er zahlreiche Alben veröffentlicht und sich in der britischen Hip-Hop-Szene etabliert.

Tickets zu 5€ am Freitag und 10€ am Samstag sind an beiden Tagen an der Abendkassa erhältlich.

