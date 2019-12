Das Friedenslicht kommt bald

Am 23. Dezember ist es soweit

Bozen – Die Vorbereitungen für die Ankunft des Friedenslichts am 23. Dezember sind im vollen Gange.

Um 15.45 Uhr wird es am Brenner feierlich während der Übergabefeier in der Pfarrkirche, von den Pfadfinderinnen und Pfadfindern Österreichs, an die Südtiroler Pfadfinderschaft und AGESCI weitergegeben.

Mit dem Zug fährt das Licht aus Bethlehem vom Brenner nach Bozen, wo um 19.30 Uhr im Dom die Übergabefeier von Fabian Tirler und Mario Gretter zelebriert wird.

Sobald das Licht Südtirol erreicht, wird es in den Gemeinden von Mensch zu Mensch weitergegeben und erhellt somit viele Häuser und Kirchen. An der Verteilung beteiligen sich auch die Ministrant*innen, die Jungschar, die Katholische Jugend und die Feuerwehren.

Das Friedenslicht steht für die Hoffnung auf Frieden, welche alle Menschen aus allen Nationen miteinander verbindet. Wie jedes Jahr ist eine Spendenaktion Teil dieser grenzüberschreitenden Initiative. Die Spenden gehen an MOMO Förderverein für Kinder-Palliativ in Südtirol sowie an den Südtiroler Tierfreundeverein.

Nähere Infos unter friedenslicht.pfadfinder.it

Spendenkonto:

Raiffeisen Landesbank Bozen, Südtiroler Pfadfinderschaft „Friedenslicht“

IBAN: IT04 M034 9311 6000 0030 0051 632

Hier finden sich die Termine der Übergaben der Südtiroler Pfadfinderschaft und AGESCI

AGESCI Bolzano

23. Dezember, abends in den verschiedenen Stadtteilen von Bozen

24. Dezember, 10.00 Uhr Friedhof Bozen Oberau

24. Dezember, 19.00 Uhr Krankenhaus Bozen Spitalkapelle

Stamm Brixen

23. Dezember, 18.00 Uhr zweisprachige Abendmesse in der Pfarrkirche Brixen

23. Dezember ab 17.00 Uhr Verteilung in der Stadt Brixen

24. Dezember, 16.00 Uhr Kindermette in Milland

24. Dezember, 17.00 Uhr Kindermette in der Pfarrkirche Brixen

24. Dezember, 22.00 Uhr nach der Christmette vor dem Brixner Dom

Stamm Bruneck

23. Dezember, 19.00 Uhr nach der Messe vor der Pfarrkirche von Bruneck

24. Dezember, 16.00 Uhr nach der Kindermette in der Pfarrkirche von Bruneck

Stamm Eppan

24. Dezember, 15.30 Uhr Kindermette Pfarrkirche Girlan

24. Dezember, 14.30 Uhr Wortgottesdienst für Kleinkinder Josefkirche St. Michael

24. Dezember, 15.30 Uhr Kindermette Pfarrkirche St. Michael

24. Dezember, 22.30 Uhr Christmette Pfarrkirche St. Michael

24. Dezember, vormittags in den Altersheimen von St. Pauls, Sonnenberg und Kaltern, sowie im Jesuheim Girlan

Stamm Gais

23. Dezember, 19.00 Uhr Andacht in Gais

24. Dezember, 16.30 Uhr Kindermette in Gais

Stamm Haslach

24. Dezember, 06.30 Uhr Franziskanerkirche in Bozen

24. Dezember, 07.00 Uhr Kapuzinerkirche in Bozen

24. Dezember, 08.00 Uhr Herz Jesu Kirche in Bozen

24. Dezember, 08.45 Uhr Marienklinik in Bozen

24. Dezember, 09.30 Uhr Blindenzentrum St. Raphael in Bozen

24. Dezember, 17.00 Uhr Kindermette St. Gertraud in Haslach

24. Dezember, 22.30 Uhr Christmette in Haslach

AGESCI Laives

23. Dezember, 21.00 Uhr Pfarrkirche Leifers

Stamm Naturns

23. Dezember, 18.45 Uhr in den Fraktionen Tschirland, Staben und Tabland

24. Dezember, 09.00 – 17.00 Uhr in der Rundkapelle der Pfarrkirche von Naturns

Stamm Taufers

23. Dezember, 18.00 Uhr Andacht in Mühlbach

23. Dezember, 18.00 Uhr Pfarrkirche Obervintl

24. Dezember, 16.30 Uhr Kindermette in Taufers

24. Dezember, 22.00 Uhr Christmette in Taufers

Stamm Welsberg

24. Dezember, 15.00 Uhr nach Familienchristmette in der Pfarrkirche von Welsberg