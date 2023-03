Bozen – “Das Haus in guten Händen” war das Leitwort der Tagung, zu der die Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Haslach anlässlich des Internationalen Tages der Hauswirtschaft 2023 geladen hat.

­

­Die Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Haslach hat am 21. März zum Internationalen Tag der Hauswirtschaft gemeinsam mit der Sektion Hauswirtschaft und Ernährung des Absolventenvereins der landwirtschaftlichen Schulen eine Tagung unter dem Motto “Das Haus in guten Händen” organisiert.

Die Direktorin der Fachschulen Haslach, Neumarkt und Tisens, Gudurn Ladurner, verwies einführend auf die zunehmende Bedeutung der Hauswirtschaft in Zeiten des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels. Das “Housekeeping” stelle eine wichtige und unverzichtbare Komponente für die Aufrechterhaltung eines sauberen, hygienischen und angenehmen Umfelds dar, in dem Menschen arbeiten, wohnen oder sich erholen. “Hauswirtschaft ist eine Disziplin, die sich nicht aufdrängt, die sich nicht in den Vordergrund spielt. Hauswirtschaft fällt auf, wenn sie ausfällt”, betonte Direktorin Ladurner. Eine gute Housekeeping-Praxis leiste einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen in den Bereichen Reinigung, Versorgung und Betreuung.

Housekeeping professionell, klimafreundlich und praktisch

Über “Das Hotel in guten Händen – Hauswirtschaftliche Dienste professionell und kompetent” referierte im Anschluss die Housekeeping-Managerin im Parkhotel Laurin, Ulrike Pircher. Sie ging auf Rolle, Kompetenzen und Kernbereiche des Housekeeping-Managers und der Mitarbeitenden ein, berichtete über die Bedeutung des Housekeepings im Hotelbetrieb und die Wertschätzung des Berufes. Auch zeigte Pircher Karrieremöglichkeiten auf und ermutigte die Schülerinnen und Schüler der Fachschulen “diesen abwechslungsreichen und zukunftsweisenden Berufsweg einzuschlagen”. Die Chancen für Absolventinnen und Absolventen der Fachschulen für Hauswirtschaft und Ernährung im Berufsfeld Hauswirtschaft und Housekeeping einzusteigen und sich erfolgreich weiterzuentwickeln seien gut, betonte Ulrike Pircher. Pircher unterstrich zudem die Wichtigkeit des nachhaltigen, klima- und umweltfreundlichen Denkens und Wirtschaftens für den Betriebserfolg.

Die Nachhaltigkeit bildete einen weiteren Schwerpunkt der Veranstaltung. Thema war unter anderem der Umgang mit Wasser, zu dem Wasserspartipps geliefert wurden. Zudem gab es Impulsreferate zur praktischen Reinigung für ein sauberes Zuhause, dem Lebensmitteleinkauf kritisch organisiert, der Resteverwertung in der Küche mit praktischen Anregungen für eine kreative Gestaltung der Speisen und Informationen zu einer pflanzenbasierten Ernährung. Aufgezeigt wurde, wie jeder und jede Einzelne den ökologischen Fußabdruck verringern und in vielen kleinen Schritten tagtäglich einen Beitrag zum Erhalt und Schutz des Planeten leisten könne.

Welttag der Hauswirtschaft

Der Welttag der Hauswirtschaft wurde 1982 von der Internationalen Vereinigung für Hauswirtschaft ins Leben gerufen und wird seitdem jährlich am 21. März gefeiert, um die Arbeit und Leistungen der Hauswirtschaft zu würdigen und das Bewusstsein für ihre Bedeutung in der Gesellschaft zu stärken. In diesem Jahr stand er unter dem Motto “Waste Reduction Literacy” (Gewusst wie: Ressourcen schonen und Müll vermeiden).