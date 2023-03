Das Singen hält unsere Gesellschaft zusammen

Vahrn – Das Singen muss wieder Teil des Alltags werden. Dieses Ziel setzte sich der Südtiroler Chorverband bei seiner Vollversammlung am vergangenen Samstag, 4. März, im Haus Voitsberg in Vahrn.

Zahlreiche Delegierte der mehr als 400 Chöre, die zum Südtiroler Chorverband gehören, waren nach Vahrn gekommen, um gemeinsam auf ein tätigkeitsreiches Arbeitsjahr zurückzublicken. Der Rückblick zeigte, dass die Chöre insgesamt „gestärkt aus der Krise hervorgegangen sind“, wie Verbandsobmannstellvertreterin Margareth Greif bei der Begrüßung sagte. Sie vertrat Verbandsobmann Erich Deltedesco, der wegen einer Operation an der Versammlung nicht teilnehmen konnte. Margareth Greif freute sich, dass die Chöre nun wieder so viele Konzerte und Gottesdienste gestalten wie vor der Pandemie. Die meisten der über 10.000 Sänger und Sängerinnen, die zum Chorverband gehören, seien wieder mit Schwung und Freude dabei. Ein „historischer Meilenstein“ sei das Projekt „Singende Klasse – singende Schule“, eine Initiative des Südtiroler Chorverbands und des Schulamts. Über 50 Schulen hatten sich im Schuljahr 2022/23 für dieses Projekt gemeldet, mit dem das Singen im Chor wieder zum Bestandteil des Unterrichts werden soll. Über 3200 Schüler und Schülerinnen haben so jeden Tag mindestens zehn Minuten außerhalb des Musikunterrichts gesungen. „Damit haben wir einen großen Schritt zu unserem Ziel gemacht, dass das Singen ein selbstverständlicher Teil des Tagesablaufs werden soll“, sagte Verbandschorleiterin Renate Unterthiner. Nun werde man auch das Singen in der Familie in den Blick nehmen: Dazu ist ein Familien-Liederbuch mit online-Liedaufnahmen geplant. Geplant ist aber auch die Förderung des Singens mit betreuungsbedürftigen Senioren in Zusammenarbeit mit den Altenheimen im Land.

Dass es dem Südtiroler Chorverband bereits gelungen ist, das Singen in der Südtiroler Gesellschaft zu verankern, zeigte der Rückblick auf die vielen Schulungen mit international anerkannten Chorexperten und vor allem vielen begeisterten Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Auch für heuer sind wieder Tagesworkshops, aber auch mehrtägige Schulungen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche und auch für Chorleiter- und Chorleiterinnen geplant, für die man sich online auf der Homepage des Südtiroler Chorverbands anmelden kann. Vom der Sing- und Wanderwoche bis hin zur Musical-Woche ist für jeden etwas dabei. Chorleiter und Chorleiterinnen können sich nicht nur bei den verschiedenen Schulungen fortbilden, sondern auch bei einer eigenen Chorleiterausbildung an den Musikschulen im Land.

Der Dank von Margareth Greif galt allen ehrenamtlich Tätigen, Chorleitern und Chorleiterinnen, Obleuten, Sängern und Sängerinnen. In diesem Sinne wurden auch ehemalige Funktionäre des Südtiroler Chorverbands für ihren Einsatz geehrt: Der langjährige Verbandsobmannstellvertreter Heinrich Huber, der ehemalige Bezirksobmann des Bezirks Eisacktal-Wipptal Gottfried Gläserer und die ehemaligen Mitglieder des Musikrats Sebald Goller und Erich Feichter erhielten die Ehrenurkunde des Südtiroler Chorverbands.

Unter den zahlreichen Ehrengästen aus Politik und befreundeten Verbänden war auch Robert Vetter vom Chorverband Österreich, dessen Mitglied der Südtiroler Chorverband seit 2022 ist. Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrat Philipp Achammer betonten in ihren Grußworten, dass die Förderung des Chorwesens sinnvoll investiertes Geld ist, da das Singen gerade nach den Brüchen, die in der Gesellschaft sichtbar werden, wichtig sei. „Singen stiftet Gemeinschaft. Ihr gehört zu den wichtigsten Kulturträgern des Landes, seid aber auch für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft wichtig!“, sagte der Landeshauptmann, der sich besonders über den „Riesenerfolg“ des Projekts „Singende Klasse“ freute.

Die Vollversammlung wurde vom Kinderchor der Grundschule Lüsen unter der Leitung von Verena Gruber und vom Kirchenchor Ridnaun mit Chorleiterin Esther Falkensteiner musikalisch umrahmt. Doch auch die ganze Versammlung sang ein gemeinsames Lied und für die Geehrten gab es ein musikalisches Ständchen vom Verbandsvorstand. Für die Organisation der Versammlung und das Essen im Anschluss hatte der Kirchenchor Vahrn mit Obmann Pius Leitner gesorgt.

Bild: Der Kinderchor der Grundschule Lüsen begeisterte mit seinen Liedern die Anwesenden bei der Vollversammlung des Südtiroler Chorverbands. Foto: Rauch