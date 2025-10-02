Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Dauerausstellung des Projekts „La Cura II“ eröffnet
Kunst im Landeskrankenhaus Bozen

Dauerausstellung des Projekts „La Cura II“ eröffnet

Donnerstag, 02. Oktober 2025 | 14:58 Uhr
Einige der Künstlerinnen und Künstler: v.l.: Johannes Scherer, Alexa Baldessari, Sophie Lazari, Sarah Solderer, Lukas Mayr, Nadia Tamanini, Peter Burchia.
Südtiroler Saintätsbetrieb
Von: Ivd

Bozen – Gestern wurde im Landeskrankenhaus Bozen die Dauerausstellung des Projekts „La Cura II“ eröffnet, das von der Stiftung Sparkasse gefördert wird.
Kunst hat in ihren vielfältigen Ausdrucksformen die Kraft, Emotionen zu wecken und oft sterile Krankenhausumgebungen in einladendere und menschlichere Räume zu verwandeln. Die ausgestellten Werke werden zu unsichtbaren Umarmungen, die Trost und Unterstützung bieten – für Patienten, Besucher sowie für Mitarbeitende, die die Krankenhausflure durchqueren. Zahlreiche Studien belegen die positive Wirkung von Kunst auf die psychische und physische Gesundheit: Sie reduziert Stress, lindert Schmerzen und fördert ein allgemeines Wohlbefinden. In diesem Sinne wurde eine neue Kunstausstellung im Verbindungsgang zwischen dem Hauptgebäude (Neue Klinik) und dem Gebäude L.-Böhler-Straße eingerichtet.

La Cura II – Ein Projekt der Schönheit und Reflexion

Die Dauerausstellung entstand aus der Zusammenarbeit zwischen der Stiftung Sparkasse, dem Komitee für die Förderung der Patientenzufriedenheit im Gesundheitsbezirk Bozen, SKB Artes (Südtiroler Künstlerbund) und der Cooperativa 19.

Junge Künstler wurden eingeladen, das Konzept der „Pflege“ durch ihre Werke zu interpretieren und persönliche sowie eindrucksvolle Visionen zu präsentieren. Die 15 ausgewählten Werke sind nun im Durchgang wie oben geschrieben ausgestellt und bereichern den Raum mit Momenten der Kontemplation.

Die von der Stiftung erworbenen Werke spiegeln die Sichtweisen junger Menschen zum Thema Pflege wider und laden jede Betrachterin und jeden Betrachter dazu ein, eigene Gedanken zu entwickeln. Sie schaffen eine einladende Atmosphäre, die eine oft schwierige und nicht immer mit positiven Gefühlen verbundene Umgebung angenehmer macht. Gleichzeitig erhalten die Künstler die Anerkennung und Sichtbarkeit, die sie verdienen, und die Architektur des Krankenhauses wird zur idealen Kulisse für die Präsentation ihrer Werke.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

