Dekan Holzer zum Ehrenkanonikus ernannt

Bozen – Bischof Ivo Muser hat den Dekan von Bozen, Bernhard Holzer, heute (1. November 2022) zum Ehrenkanonikus an der Kathedrale von Brixen ernannt. “Dieser Ehrentitel ist ein Zeichen der Wertschätzung, der Anerkennung und des Dankes”, sagte Bischof Ivo Muser, der dem Dekan am Ende des Allerheiligen-Festgottesdienstes im Bozner Dom die Ernennungsurkunde überreichte.

Zum Allerheiligenfest hat Bischof Ivo Muser heute einen Festgottesdienst im Bozner Dom gefeiert. Am Ende des Gottesdienstes hat der Bischof dem Bozner Dekan Bernhard Holzer den Ehrenkanonikustitel verliehen.

Bernhard Holzer wurde am 15. Mai 1956 in Mühlwald geboren und am 27. Juni 1982 in Brixen zum Priester geweiht. Zwischen 1983 und 1992 wirkte er als Kooperator in Kastelruth, Kaltern und in St. Ulrich/Gröden. Von 1992 bis 2000 war er als Regens am Vinzentinum tätig. Von 2000 bis 2007 war er Leiter des diözesanen Seelsorgeamtes. Seit 2007 ist Holzer Dekan von Bozen und Pfarrer der Dompfarre Bozen. Holzer ist auch geistlicher Assistent der Südtiroler Vinzenzgemeinschaft.

Vor der Überreichung der Ernennungsurkunde sagte Bischof Muser: “Mit diesem Titel sind keine besonderen Rechte und Pflichten verbunden. Gerade das finde ich sehr sympathisch. Es ist ein ‘Ehrentitel’, ein Zeichen der Wertschätzung, der Anerkennung und des Dankes. Diese Ernennung soll auch ein Zeichen der Verbundenheit sein zwischen unseren beiden Bischofskirchen: dem Dom von Brixen und dem Dom von Bozen.”

Bischof Muser erinnerte auch an den Vorgänger von Holzer als Dekan von Bozen, Johannes Noisternigg: “Ich bin mir sicher, dass sich jetzt auch Dekan Noisternigg, selber Ehrenkanonikus, von der anderen Seite des Lebens her freut, dass ich heute – an diesem großen Festtag – seinem Nachfolger diese Ernennung überreiche. Lieber Bernhard, von Herzen wünsche ich Dir weiterhin viel Freude, Hoffnung und Kraft für Deinen Seelsorgsdienst in der Dompfarrgemeinde und im Dekanat Bozen.”