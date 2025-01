Von: luk

Bozen – Bei der Sachbuch-Debatte im Rahmen der „Bücherwelten im Waltherhaus“ diskutieren Hermann Atz, Eva Cescutti, Roland Psenner und Roger Pycha mit Monika Obrist über sechs neue Bücher.

Denkanstöße für unser Zusammenleben geben die Bücher, die bei der diesjährigen Sachbuch-Debatte besprochen werden: Auf die Stärken und Schwächen der Demokratie als politisches Modell unseres Zusammenlebens blickt die Philosophin Erica Benner in ihrem Buch „Ist das noch Demokratie oder kann das weg?“. Wie die Krisen der letzten Jahre unsere Wertegemeinschaft verändert haben, analysiert die Juristin Frauke Rostalski in „Die vulnerable Gesellschaft“. Ob unsere Gesellschaft sozial gerecht ist, fragt der Journalist Sascha Lübbe und führt uns zu den Menschen „Ganz unten im System“ der Arbeitswelt. Die Autorin und Aktivistin Emilia Roig ist überzeugt, dass uns eine neue Sichtweise auf das, was wir „Lieben“ nennen, guttäte. Einen Seitenblick wirft die Sachbuch-Debatte auch auf zwei Bücher aus der Soziologie: Eva Illouz blickt in „Explosive Moderne“ auf Schlüsselgefühle, die unsere Zeit prägen. Armin Nassehi widmet sich in „Kritik der großen Geste“ den mahnenden Appellen nach großer Veränderung – und ihrem Scheitern. Lauter Bücher, über die sich vortrefflich debattieren lässt!

Die Sachbuch-Debatte mit dem Motto „Ich – du – wir: Denkanstöße fürs Zusammenleben“ wird von der Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut veranstaltet. Sie findet am Donnerstag, 6. Februar um 18.00 Uhr im Rahmen der „Bücherwelten“ im Waltherhaus, Schlernstraße 1 in Bozen statt. Eintritt frei.