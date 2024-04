Der beste Wein kommt aus Brixen

Brixen – Am Freitag, 12. April ging beim Buschenschank Gummerer Hof in Brixen die Eisacktaler Bezirksweinkost über die Bühne. Die Jury, bestehend aus dem zukünftigen Kellermeister des Stiftskellers Neustift Lukas Ploner und dem ehemaligen Kellermeister der Eisacktaler Kellerei Hannes Munter, suchten in den vier Kategorien nach den besten Weinen des Eisacktals. Zahlreiche Weininteressierte folgten der Einladung und probierten gemeinsam die Weine der Selbsteinkellerer. Es wurden 21 Weißweine, 14 Rotweine und zwei Süßweine verkostet. Tagessieger wurde der Zweigelt Rosè vom Jahrgang 2023 von Franz Josef Obexer aus Brixen.

Charakterstarke Weißweine aus dem Eisacktal

In der Kategorie Neutrale Weißweine, überzeugte Michael Kainzwaldner aus Villanders mit seinem Grünen Veltliner die Jury und belegte damit den ersten Platz. Mit seinem Weißburgunder holte sich Johannes Kainzwaldner den zweiten Platz. Auf Rang drei schaffte es Hannes Unterweger mit dem Silvaner. In der Kategorie Aromatische Weißweine siegte der Cuvè Müller Thurgau Silvaner von Daniel Kainzwaldner vor zwei sortenreine Müller Thurgau vom Hausherr Philipp Gummerer und Michael Kainzwaldner.

Die besten roten Tropfen

Franz Josef Obexer holte bei den Rotweinen mit dem Rosè Zweigelt den ersten Platz und zugleich den Tagesgesamtsieg. An zweiter Stelle überzeugte der Verschnitt aus Lagrein und Gamaret von Johannes Kainzwaldner. Den dritten Platz holte sich Daniel Gasser mit dem Zweigelt.

Die neun besten Weine werden ein zweites Mal bei der Landesweinkost im Felsenkeller der Laimburg verkostet.

Der Bezirk Eisacktal bedankt sich bei der Jury, den Besitzern des Buschenschankes und bei den zahlreichen Teilnehmern für das gute Gelingen der diesjährigen Weinverkostung.