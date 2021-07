“Der Kontrabass”: Gartentheater in Südtirol

Prissian – Der Südtiroler Schauspieler Markus Westphal alias Praxenknecht gibt in der ersten Augusthälfte in seinem Heimatdorf Prissian, in Meran und Verdins das Theaterstück “Der Kontrabass” von Patrick Süskind zum Besten.

In dem Ein-Mann-Stück geht es um einen Kontrabassisten Ende dreißig, der aus seinem Leben erzählt. Seine anfänglichen Lobreden auf den Kontrabass werden immer widersprüchlicher und schlagen schließlich ins Gegenteil um: Der Kontrabassist entpuppt sich als verbitterter, einsamer, introvertierter, nur mäßig begabter Künstler, der sein Instrument, seinen Beruf und seine protegierten erfolgreichen Kollegen, aus tiefster Seele verabscheut. Seine einzigen positiven Gefühle fokussiert er, geradezu manisch, auf die junge Sopranistin Sarah. Sie jedoch bemerkt ihn nicht. Vielleicht könnte sich das heute Abend ändern: Während er sich für den bevorstehenden Auftritt umzieht, fragt er sich, was wohl geschähe, wenn er dieses Mal, unmittelbar vorm Einsatz des Orchesters, ihren Namen laut in den Saal hineinriefe.

TERMINE

3.4.6.7.8.9. August 2021 Pavillon Prissian – 21.00 Uhr

11. August 2021 – Klotznerhof Verdins – 21.00 Uhr

12. August 2021 – Ost West Country Club Meran – 20.30 Uhr

KARTEN

Kartenreservierung gemäß Coronabestimmungen unbedingt erforderlich beim Tourismusverein Tisens/Prissian