Die Biodiversität der Pilze

Bozen – Warum Pilze eine wichtige Rolle in Ökosystemen spielen, erklärt ein Experte am 8. Mai im Naturmuseum bei einem Vortrag in italienischer der Eurac und der Plattform Biodiversität Südtirol.

Pilze spielen in terrestrischen Ökosystemen eine entscheidende Rolle. Sie dienen als Zersetzer, indem sie abgestorbenes organisches Material in lebenswichtige Nährstoffe für Pflanzen umwandeln. Darüber hinaus gehen viele Pilze symbiotische Beziehungen mit Pflanzenwurzeln ein, was zur Gesundheit der Pflanzen und zur Biodiversität der sie umgebenden Umwelt beiträgt.

Beim Kolloquium in italienischer Sprache „Lo studio della biodiversità micologica in Alto Adige“ am kommenden Mittwoch, 8. Mai um 18 Uhr im Naturmuseum Südtirol führt der Pilzexperte Claudio Rossi in die Funktion und ökologische Bedeutung der Pilze ein. Er berichtet über die Arbeit der Bozner Sektion des Pilzvereins Bresadola und stellt die wichtigsten Lebensräume Südtirols mit den repräsentativsten Pilzarten vor.

Das Kolloquium wird von der Eurac und der Plattform Biodiversität Südtirol organisiert. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung auf der Webseite des Museums unter dem Link https://app.no-q.info/naturmuseum-sudtirol/calendar/event/494899 wird empfohlen. Der Vortrag ist auch online auf dem YouTube-Kanal des Museums unter https://www.youtube.com/watch?v=MSmFsIjkA7I zu sehen.