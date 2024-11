Die “Nacht der 1000 Lichter” in Gries

Von: mk

Bozen – Südtirols Katholische Jugend (SKJ) organisierte heuer in Zusammenarbeit mit der Firmgruppe der Pfarrei Gries die „Nacht der 1000 Lichter“ am Vorabend von Allerheiligen in der Stiftskirche von Gries in Bozen. In diesem Jahr wurde nicht nur ein Ort mit hunderten Lichtern geschmückt, sondern acht weitere Pfarreien beteiligten sich an dieser Veranstaltung.

In Gries schmückten unzählige Kerzen die Andacht und dies zog nicht nur eine große Anzahl von Besuchern an, sondern bot auch eine Gelegenheit für Jugendliche und besonders Firmlinge, sich in einer Atmosphäre der Ruhe und Besinnlichkeit zu versammeln. Die Jugendbläsergruppe der Pfarrei Gries umrahmte die Veranstaltung musikalisch und sorgte für eine besondere Stimmung.

Um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen, gab es im Anschluss noch Kastanien und Apfelsaft. Viele nutzten die Möglichkeit in Gemeinschaft zu sein und sich auszutauschen.

„Die Nacht der 1000 Lichter ist für uns eine besondere Veranstaltung, die wir bewusst am 31. Oktober durchführen, um sich an diesem Tag ganz besonders besinnlich auf Allerheiligen einzustimmen“, betont Simon Klotzner, erster Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend.

Auch in Taisten, Welschnofen, Neumarkt, Sterzing, Kurtinig, Lichtenberg, Tils und St. Jakob hatten Menschen die Möglichkeit diese besondere Stimmung mitzuerleben.