Die „Nacht der 1000 Lichter” in Sterzing

Sterzing – Am 31. Oktober erstrahlte die Pfarrkirche von Sterzing im warmen Schein von hunderten Kerzen, als die “Nacht der 1000 Lichter” ihre Tore öffnete. Die Andacht, die von Südtirols Katholischer Jugend in Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst Wipptal veranstal-tet wurde, zog nicht nur eine große Anzahl von Besuchern an, sondern bot auch eine Gelegenheit für Jugendliche und besonders Firmlinge, sich in einer Atmosphäre der Ruhe und Besinnlichkeit zu versammeln.

Die “Nacht der 1000 Lichter” wurde vom Männerchor WippMen Vox musikalisch umrahmt, was die festliche Stimmung des Abends unterstrich. Als besonderer Gast war Phillip Tengg anwesend, der Fachreferent der Katholischen Jugend der Diözese Innsbruck.

Für die Besucher gab es im Anschluss vor der Kirche einen gemütlichen Ausklang mit gebratenen Kastanien und Apfelsaft. „Für uns als Südtirols Katholische Jugend ist es wichtig, an diesem Tag bewusst Akzente gegen das aktuelle Konsumverhalten an Halloween zu setzen“, betont Simon Klotzner, erster Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend.

Die Veranstaltung, die sich am Vorabend von Allerheiligen abspielte, erinnerte daran, dass dieser Tag nicht nur den bekannten Heiligen gewidmet ist, sondern auch den “Alltags-Heiligen”. Diese sind diejenigen, die im Verborgenen Gutes tun und die Welt auf ihre eigene Art heller machen.

Die “Nacht der 1000 Lichter” ist mittlerweile zu einer weit verbreiteten Tradition geworden und fin-det an über 245 Orten in ganz Österreich und Südtirol statt.

Die Veranstalter sind froh über die positive Resonanz und freuen sich bereits auf die nächste “Nacht der 1000 Lichter”.