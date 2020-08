Die Pädagogische Fachbibliothek ist bereit fürs neue Schuljahr

Bozen – Wer auf der Suche nach Lesestoff im Fachbereich Bildung ist, wird in der Pädagogischen Fachbibliothek der Deutschen Bildungsdirektion fündig. Vor Kurzem haben die Mitarbeiterinnen einige der Didaktik-Koffer mit speziellen Unterrichtsmaterialien zu verschiedenen Themen aktualisiert. Die Bibliothek ist öffentlich zugänglich und befindet sich im Gebäude der Deutschen Bildungsdirektion in der Amba-Alagi-Straße 10 in Bozen.

Über 1000 neue Bücher

Für den Schulbeginn ist sie bestens gerüstet. Über 1000 neue Bücher wurden eingearbeitet. Pädagogische Fachkräfte der Kindergärten und Lehrpersonen aller Schulstufen finden hier Literatur und Materialien.

Die Pädagogische Fachbibliothek bemüht sich laufend, den Bestand aktuell zu halten und bereits bestehende Medienpakete zu verbessern. Neben zahlreichen Büchern, CDs und Spielen werden auch Didaktik-Koffer zu unterschiedlichen Themen mit Unterrichtsmaterialien (Bücher und praktisches Material) für den Unterricht angeboten.

Material für alle Lern- und Unterrichtssituationen

Zusammen mit der Fachfrau für Naturwissenschaften wurden für die Didaktik-Koffer neue Bücher angekauft. Die Didaktik-Koffer stehen nun bereit und können ab Herbst an die Schulen gesendet werden. Sie eignen sich für den Präsenz- und den Fernunterricht in Klassen und auch für das gemeinsame Lernen in kleineren Lerngruppen.

Aktualisiert wurden der Technik-Koffer (4./5. Klasse Grundschule), der Astronomiekoffer ( Protosterne/Reise ins Weltall/Roter Riese für Grundschule, Mittel- und Oberschul-Biennium), die Geo-Reise (2 Koffer): Geologie (1) und Plattentektonik (2) (Grundschule und Mittelschule) und der Honigkoffer (4. und 5. Klasse Grundschule sowie Mittelschule).

Die Bibliotheksleiterin Verena Niederegger berät die Leserinnen und Leser und bietet auf Anfrage (Tel. 0471 417228 oder 0471 417638) auch Einführungen in den Bibliotheksbestand an. Das gesamte Angebot findet sich im OPEN-Katalog (http://paed-fachbib.openportal.siag.it/).