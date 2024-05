Von: luk

Bozen – Heute Vormittag fand an der Freien Universität Bozen der traditionelle Dies Academicus, das Fest der akademischen Gemeinschaft, statt. Festrednerin war Francesca Ferlaino, Professorin am Institut für Experimentalphysik an der Universität Innsbruck und wissenschaftliche Direktorin am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. In feierlichem Rahmen wurden neu berufene Professor:innen vorgestellt, herausragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens geehrt, der Titel „Senator honoris causa“ verliehen und Preise für herausragende Forschungsleistungen an Nachwuchsforschende vergeben.

Am traditionellen Dies Academicus der Freien Universität Bozen werden neue Professor:innen willkommen geheißen. Außerdem werden Forschende für herausragende akademische Leistungen mit einem Preis ausgezeichnet und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens geehrt, die sich durch ihr Engagement für die Südtiroler Universität hervorgetan haben.

Zu Beginn der Veranstaltung gedachte Präsidentin Prof.in Ulrike Tappeiner des kürzlich verstorbenen Rektors der Università Cattolica, Prof. Franco Anelli. In ihrer Begrüßungsrede unter dem Motto „Die Universität in stürmischen Zeiten“ hob die Präsidentin die Rolle von Universitäten in von Spannungen und Krisen geprägten Zeiten hervor. „Wir brauchen ein starkes akademisches System, das sich durch Universitäten auszeichnet, die die Gesellschaft dabei unterstützen, große Herausforderungen bestmöglich zu bewältigen“ Sie unterstrich die Wichtigkeit von Institutionen, in denen Menschen tätig sind, „die den Mut und die Flexibilität haben, strategisch zu denken und schnell zu handeln, die selbstkritisch und veränderungsbereit sind. Als Universitätsgemeinschaft verpflichten wir uns, in diesem Sinne zu handeln und darüber hinaus eine Botschaft der Offenheit, des Dialogs und der Akzeptanz von Vielfalt gegen jede Art von Diskriminierung nachdrücklich zu vertreten.“

Im Anschluss an die Rede der Präsidentin fügte Rektor Prof. Paolo Lugli beim letzten Dies Academicus seiner Amtszeit hinzu: „Wir müssen in der Lage sein, Antworten auf die aktuellen Krisen sozialer, wirtschaftlicher, ökologischer und politischer Natur zu geben. Der einzige Weg, dies zu tun, ist die wissenschaftliche Forschung und die daraus gewonnenen Erkenntnisse“.

In seiner Rede bezeichnete Landeshauptmann Arno Kompatscher die Universität als „Hort der Werte wie Demokratie, Frieden und Gleichstellung. In Zeiten der Verunsicherung müssen wir wieder Vertrauen herstellen, Hoffnung aufzeigen und nicht dystopische Zukunftsszenarien malen. Dazu brauchen wir die Wissenschaft.“

Bürgermeister Renzo Caramaschi hob die zahlreichen Kooperationen mit der Universität Bozen hervor, wie etwa den Beitritt zur Initiative EUniversicities. Er kündigte an, dass die Stadt mit den geplanten zusätzlichen Studierendenwohnheimen endlich mehr Wohnraum für die wachsende Zahl an Studierenden anbieten kann.

Die Festrede „Entwicklungen der Quantenwissenschaften und ihr Einfluss auf zukünftige Technologien“ hielt in diesem Jahr die Quantenphysikerin Francesca Ferlaino. Sie ist Professorin am Institut für Experimentalphysik an der Universität Innsbruck sowie wissenschaftliche Direktorin am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. In ihrer Rede ging sie auf das Thema Quantentechnologien ein. Sie erläuterte, wie diese bei der Lösung von Problemen in vielen Bereichen – von der Medizin bis zum Klimawandel – helfen können.

Beim diesjährigen Dies Academicus wurden 16 neue Professorinnen und Professoren vorgestellt. Der zweite Teil des Festaktes war herausragenden Forschungsleistungen gewidmet. Der ehemalige Präsident der Freien Universität Bozen und jetzige Präsident der Stiftung Südtiroler Sparkasse, Prof. Konrad Bergmeister, überreichte gemeinsam mit dem Prorektor für Forschung, Prof. Johann Gamper, die von der Stiftung finanzierten „Forschungspreise“. Diese gingen an: Marcello Barison (Forscher und Dozent für Philosophie, Fakultät für Design und Künste), Greta Goracci (Forscherin und Dozentin für Statistik, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften), Thomas Zanon (Forscher und Dozent für Nutztierwissenschaften, Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften). „Die jungen Forscherinnen und Forscher sind Botschafter:innen für eine resiliente und nachhaltige Zukunft. Die Forschungsleistungen, die wir heute auszeichnen, lassen uns mit mehr Zuversicht in die Zukunft blicken”, betonte Prof. Bergmeister.

Konrad Bergmeister selbst wurde der Titel „Senator honoris causa“ der Freien Universität Bozen verliehen. Diese Auszeichnung wird an herausragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verliehen, die sich um die Universität und die Entwicklung ihrer wissenschaftlichen und kulturellen Funktion verdient gemacht haben. Zuletzt wurde diese Auszeichnung im Jahr 2016 verliehen.

Flora Kröss, Vorstandsvorsitzende von Alperia, Stephan Ortner, Direktor von Eurac Research, und Gerhard Brandstätter, Präsident der Südtiroler Sparkasse, erhielten die von Prof. Nitzan Cohen, Dekan der Fakultät für Design und Künste, entworfene Verdienstmedaille der Freien Universität Bozen. Diese Auszeichnung wird an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verliehen, die einen wichtigen ideellen oder materiellen Beitrag für die Universität geleistet haben oder sich in besonderem Maße für die wissenschaftliche und kulturelle Entwicklung der Universität eingesetzt haben.

Musikalisch umrahmt wurde der Dies Academicus vom Chor unibzVoices und vom „Ad hoc String Ensemble“ unter der Leitung von Prof. Johannes Theodorus van der Sandt.