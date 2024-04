Meran – Das Theater in der Altstadt möchte Sie auf die nächste Produktion hinweisen:

Die Wand

von Marlen Haushofer

in der Fassung von Dorothee Hartinger

mit: Sabine Ladurner

Regie: Magdalena Schwellensattl

Ausstattung: Zita Pichler

PREMIERE: Mi. 10.04.2024

Weitere Vorstellungen: Fr 12.04. | So 14.04. | Mi 17.04 | Do 18.04. | So 21.04. | Mi 24.04. | Fr 26.04

Beginn 20.00 Uhr, außer sonntags 18.00 Uhr.

Eine Frau wacht eines Morgens in einer Jagdhütte auf und findet sich eingeschlossen von einer unsichtbaren Wand, hinter der kein Leben mehr existiert. In völliger Isolation, ohne menschliche Gesellschaft und Kommunikation, geht es nur mehr ums Überleben. Eine theatralische Überarbeitung des bekannten Buchs von Marlen Haushofer.

Haushofers Roman zählt seit der Frauenbewegung der 1970er Jahre zum Kanon der österreichischen Nachkriegsliteratur. Der Kultroman hat während der Corona-Zeit ein fulminantes Revival erlebt.

2012 wurde Die Wand von der österreichischen Schauspielerin und Dramaturgin Dorothee Hartinger für die Bühne adaptiert.

Die Schauspielerin Sabine Ladurner wird diese Geschichte unter der Regie von Magdalena Schwellensattl auf der Bühne vom Theater in der Altstadt verkörpern.

„In meiner Lesart ist die Wand vor allem aber eine Metapher für das Loslassen und damit für die vielleicht größte Herausforderung, die es im Leben zu bewältigen gilt: Dieses nicht enden wollende unvermeidliche Loslassen,“ so Regisseurin Magdalena Schwellensattl.

Marlen Haushofer

Marlen Haushofer wurde 1920 im oberösterreichischen Frauenstein geboren, lebte in Linz und Wien. Sie zählt heute zu den wichtigsten deutschsprachigen Autor:innen des 20. Jahrhunderts und wurde mit zahlreichen Literaturpreisen geehrt. Ihre Bücher sind in mehrere Sprachen übersetzt und für Film und Theater adaptiert. 1970 starb sie in Wien.

Dorothee Hartinger

Dorothee Hartinger wurde 1971 in Deutschland geboren. Sie absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Otto Falckenberg Schule in München. Engagements folgten u. a. an die Münchner Kammerspielen, zu den Salzburger Festspielen, an das Schauspiel Frankfurt und ans Thalia Theater nach Hamburg. Seit 2002 ist sie Ensemblemitglied am Burgtheater in Wien.